Une délégation du Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké a rendu visite, hier, aux membres du Mouvement de la Défense de la Démocratie (M2D), dans le but de restaurer la paix dans le pays. Ainsi, le rassemblement qui était prévu aujourd’hui est reporté.

C’est un grand pas pour un retour définitif de la paix. La forte mobilisation initiée par le Mouvement pour la Défense de la Démocratie (M2D) n’aura pas lieu, ce samedi. Elle est Officiellement suspendue, grâce à la médiation du Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. En effet, hier, une délégation dirigée par Serigne Bassirou Mbacké Porokhane a entrepris une discussion avec le M2D pour porter un message de paix. Au cours des discussions, elle a fait part de la préoccupation du khalife quant au retour de la paix sociale. ‘’Le Khalife a mal, à cause des événements sanglants de ces derniers jours. C’est pour cela, tel un bon père de famille, il tient beaucoup à résoudre cette crise qui secoue le pays’’, a d’emblée déclaré l’émissaire de Serigne Mountakha Mbacké.

‘’Et c’est en tant que citoyen que je vous prie de mettre fin à cette querelle d’abord, avant de me parler de sa cause ou de vos maux. Si vous ne le faites pas, aucun de vos messages ne sera transmis au khalife’’, a averti Serigne Bassirou Mbacké Porokhane. C’est ainsi que le M2D a accepté la demande de report de la manifestation qui était prévue aujourd’hui à Dakar et un peu partout au Sénégal et dans la Diaspora.

Les dix points de revendications du M2D

Mais le M2D a exprimé sa volonté à ses hôtes de porter auprès de Serigne Mountakha Mbacké son message par rapport à ses différents points de revendication qui sont au nombre de dix. Parmi ces points, ‘’Il y a quatre qui sont d’une urgence capitale’’, précise Aliou Sané. En effet, la première revendication porte sur ‘’la libération immédiatement et sans condition tous les prisonniers politiques incarcérés et l’annulation de toutes les poursuites contre eux’’. En second lieu, Aliou Sané et Cie exigent la mise en place une Commission nationale indépendante, inclusive et ouverte à la société civile, à l’opposition et aux leaders religieux, entre autres, pour évaluer les réparations et les indemnités à accorder aux familles des victimes et évaluer leur bonne exécution.

La troisième chose demandée au gouvernement est qu’il mette ‘’fin immédiatement au complot politico-judiciaire fomenté contre Ousmane Sonko et s’abstenir de toute nouvelle charge contre lui : restituer son immunité parlementaire’’. Et le quatrième et dernier point considéré comme urgent est l’ouverture d’une enquête indépendante pour retrouver et traduire devant les juridictions nationales et/ou internationales ‘’tous ceux qui, dans les forces de l’ordre comme parmi les nervis et miliciens recrutés par le pouvoir, se sont rendus coupables de crimes dans les manifestations ainsi que leurs commanditaires’’.

Le Mouvement pour la Défense de la démocratie demande aussi ‘’d’arrêter immédiatement la persécution des opposants, les menaces et intimidations, y compris par le biais des écoutes téléphoniques et des espionnages’’. Il réclame également la restauration des droits des acteurs politiques ‘’illégalement déchus de leurs droits pour les empêcher de présenter leur candidature à des élections’’.

Le gouvernement est aussi invité à s’engager publiquement à organiser les élections locales en 2021, les législatives en 2022 et la Présidentielle en 2024 dans des conditions libres, démocratiques et transparentes. Le Mouvement pour la Défense de la Démocratie ordonne également qu’il n’y ait plus de doute sur la question du troisième mandat. Il demande à Macky Sall de reconnaitre publiquement ‘’l’impossibilité constitutionnelle et morale à briguer un troisième mandat’’.

L’avant dernier point de la M2D consiste à exiger l’audit de la gestion des secteurs sociaux stratégiques tels que l’hydraulique, notamment rurale, ainsi que la santé et l’éducation. Et enfin, il réclame ‘’l’arrêt immédiat de l’accaparement foncier et l’audit du patrimoine foncier national’’.

Conscient que la guerre ne se fait qu’entre deux camps opposés, la délégation du khalife général des mourides s’adressera aussi au gouvernement. Elle prévient que si un camp refuse la médiation, elle portera cela la connaissance de tout le monde.

BABACAR SY SEYE