Le mercato bat son plein et certains Lions ont déjà déménagé. D’autres vont suivre, dont Seyni Dieng qui est en partance pour Middlesbrough. Le futur ex-joueur de QPR sera le deuxième portier sénégalais à changer de clubs, après Édouard Mendy, qui a rejoint Al Ahli.

Le mercato d’été est agité pour les Lions, ces derniers jours. Il l’est plus chez les portiers d’Aliou Cissé. Après Édouard Mendy, qui a rejoint le championnat saoudien en signant à Al Ahli, c’est au tour de Seyni Dieng de changer d’écurie. Mais le n°3 dans la hiérarchie des gardiens de but de la Tanière va rester en 2e division anglaise où il va s’engager avec Middlesbrough.

Selon le journaliste du ‘’Daily Telegraph’’ Mike McGrath, le 4e de la Championship, la saison écoulée, ‘’a conclu un accord’’ avec le gardien sénégalais. Le site Wiwsport a même indiqué que le joueur de 28 ans aurait ‘’effectué sa visite médicale et a signé un contrat de 4 ans’’. La même source, qui a cité le ‘’Telegraph’’, indique que Boro a mis sur la table ‘’un peu plus de 2 millions d’euros’’ pour s’offrir les services du champion d’Afrique.

Si aucun des deux clubs n’a encore officialisé le transfert, les Queens Park Rangers (QPR) ont publié, ce vendredi matin, la liste des joueurs retenus pour la tournée de présaison en Autriche sans leur portier titulaire. Pour justifier la non-convocation de l’international sénégalais, le coach Gareth Ainsworth a invoqué la situation du Sénégalais qui doit être réglée. ‘’En ce moment, l’avenir de Sény (Dieng) doit être résolu et nous pensons qu’il est dans l’intérêt de toutes les parties qu’il reste dans le pays (Angleterre) jusqu’à ce que cela soit conclu’’.

Arrivé en 2016 aux Queens Park Rangers, le natif de Zurich a mis du temps à percer dans l’ouest de Londres, passant d’un prêt à l’autre (Stevenage, 4e division anglaise, Dundee, Premier League écossaise et Doncaster, 3e division anglaise). Depuis trois saisons, l’ancien pensionnaire du Grasshopper Zurich a étalé sa cape dans la capitale anglaise. Devenu titulaire indiscutable, Seyni s’est même mué en buteur. On se rappelle son but égalisateur en toute fin de partie contre Sunderland (2-2) pour le compte de la 12e journée de la Championship.

Après sept saisons passées à QPR, le portier des Lions va entamer une nouvelle page de sa carrière. Son apport sera considérable dans l’atteinte de l’ambition de Boro de revenir dans l’élite du football anglais, qu’il a quittée depuis 2017.

Alfred Gomis dans le flou

Le déménagement est loin d’être fini pour les gardiens de but de la sélection nationale. À la suite d’Édouard Mendy et de Seyni Dieng, Alfred Gomis est aussi un candidat au changement de club. De retour de prêt à Côme, en 2e division italienne, Gomis est poussé vers la sortie par le Stade Rennais. Ce jeudi, le club breton a exprimé clairement son désir de se débarrasser de l’ancien Dijonnais. ‘’Un peu comme la saison passée, on veut essayer de trouver la meilleure solution pour lui. Il a joué les six derniers mois à Côme, où ça s’est bien passé pour lui. Je suis en relation avec son agent pour essayer de trouver la meilleure solution. Il a vécu en Italie un certain nombre d’années ; il connaît le championnat par cœur. Ce sera peut-être plus simple de trouver quelque chose là-bas. Il est ouvert, il a envie de jouer, on essaiera de trouver’’, a déclaré Florian Maurice, le directeur sportif sur l’avenir du gardien sénégalais.

D’ailleurs, Rennes a recruté Gauthier Gallon comme challenger de Steve Mandanda, qui est confirmé comme n°1.

Grâce à sa bonne seconde saison en Serie B où il s’est imposé dans le but de Côme, Alfred Gomis (17 matchs comme titulaire) devrait pouvoir trouver une porte de sortie avant la fin du mercato d’été.

LOUIS GEORGES DIATTA