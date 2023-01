A l’initiative de la société, plusieurs sénégalais ont manifesté, hier, à Dakar, pour demander des poursuites judiciaires contre les personnes épinglées par la Cour des comptes par rapport à la gestion du Fonds force Covid-19. D'ores et déjà, la démission des mis en cause est demandée.

Hier, lors de la manifestation ‘’Sunu milliards du rees’’, organisée suite à la publication du rapport de la Cour des comptes, la société civile a exprimé ses exigences. Dans sa déclaration officielle, elle demande la démission de tous les mis en cause ou à défaut qu'ils soient démis de leurs fonctions. En second lieu, elle exige le remboursement des montants détournés ou la confiscation des biens matériels ou fonciers des personnes impliquées dans ces détournements présumés. Ensuite, elle exige l’ouverture des 12 informations judiciaires demandées par la Cour des comptes. De plus, la société civile demande la mise en place par l'Etat, d'un comité de suivi des dites recommandations, avec l'implication de la société civile.

En effet, une forte mobilisation a été notée, lors de cette manifestation. ‘’Aujourd'hui, nous allons donner la parole aux populations. Les politiques vont, pour une fois, les écouter’’, a lancé Aliou Sané. Ainsi, plusieurs organisations de la société ont défilé devant le public pour égrener leurs doléances, faire part de leur mécontentement. Secrétaire général du syndicat des travailleurs de la santé et du secteur social affilié à la CNTS-FC, Cheikh Seck de l’hôpital générale Idrissa Pouye de fulminer : ‘’Nous sommes des citoyens sénégalais. Quand notre pays nous appelle, nous devons répondre. Nous sommes dans un secteur qui est au cœur du rapport de la Cour des comptes. Et nous avons toujours alerté et attiré l’attention des autorités sur la manière dont ces fonds-là sont gérés. Aujourd'hui, la Cour des comptes nous a donné raison. Et on donne l'impression que les gens ne veulent pas que les choses soient clarifiées. Ce n'est pas du tout normal. Ils doivent rendre compte. Nous ne disons pas qu'ils sont coupables ; ils n'ont qu'à se défendre devant la justice. S'ils n'ont rien à se reprocher, ça va éclairer la lanterne des Sénégalais’’.

De son côté, la député Sokhna Ba, qui ne s'est pas exprimée sur le micro central, exige également la lumière sur cette affaire. ‘’Il s’agit d'un sujet qui mérite l’attention de tous les Sénégalais, parce qu'il s'agit de la gestion de nos deniers public. Nous sommes venus exiger, comme tout citoyen, que la lumière soit faite sur ce scandale. La population elle-même s'est mobilisée, donc, elle veut que la lumière soit faite. En tant que parlementaire, nous allons faire un suivi’’, dit-elle.

D’ailleurs, le député estime qu'il faut créer la Haute cour de justice. ‘’En tant que groupe parlementaire, on va saisir le Président de l’Assemblée nationale. Il y a des députés qui ont déjà écrit pour que la Haute cour de justice soit mise en place, nous allons les appuyer’’, annonce-t-elle. Elle espère qu’il y aura une entente. Parce qu'il ne s'agit pas, selon elle, de l'intérêt d'une coalition ou d'un député. ‘’Nous sommes des députés ; nous avons été mandatés par le peuple. L’ouverture de l’information judiciaire est exigée par les citoyens. J'espère que, cette fois-ci, toutes les députés de l’opposition feront bloc, même ceux du pouvoir, parce qu'il s'agit aussi de leur crédibilité’’, fait remarquer Sokhna Ba.

Soutien aux magistrats de la Cour des comptes

Pour rappel, le rapport de la Cour des comptes a révélé des manquements, des irrégularités et de graves présomptions scandaleuses de détournement de derniers publics et de fautes de gestion du fonds Force Covid-19.

Le gouvernement du Sénégal s'est adressé à l'opinion pour s'expliquer sur le contenu de ce rapport. Il s'est engagé à donner une suite à ce rapport, conformément aux procédures pour les fautes de gestion commises par les gestionnaires.

Ainsi, il est annoncé que le Premier président de la cour des comptes saisira la chambre de discipline financière (C.D.F), tandis que, pour les faits susceptibles d'être qualifiés de délits ou crimes, il saisira le Ministre de la justice. D’ailleurs, le Premier président de la Cour des comptes a déjà saisi le Garde des Sceaux, ministre de la Justice pour les 12 demandes d'ouvertures d'informations judiciaires, conformément aux procédures. ‘’Nous exprimons notre soutien aux membres de la Cour des comptes face aux attaques injustes dont ils font l'objet pour tenter de jeter le discrédit sur cette prestigieuse Institution. Aujourd'hui, il revient au ministre de la Justice de faire le nécessaire pour la suite’’, indiquent les membres de la société civile.

Par ailleurs, la manifestation ‘’Sunu milliards du rees’’ d'hier a été l'occasion pour la société civile de demander la libération, sans délai, de ‘’toutes les personnes en détention au Sénégal pour leur engagement politique et/ou citoyen’’.

BABACAR SY SEYE