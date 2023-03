Pour moderniser le service public du Sénégal, il urge d’appliquer 30 mesures retenues dans les domaines de la gouvernance, de la digitalisation et de la gestion des ressources humaines. La question a fait l’objet d’un atelier d’orientation, hier.

Le président de la République avait instruit d'ériger la modernisation du service public parmi les réformes phares du PSE. Ainsi, plusieurs actions sont engagées, notamment à travers le Programme de modernisation de l'Administration (Pama). À travers ces initiatives, l'État vise à créer les conditions d'une Administration efficace, capable de porter la dynamique d'émergence par la fourniture de services aux usagers dans une logique de performance soutenue.

Ainsi, selon Khady Fall, le Bureau opérationnel stratégique (Bos), avec l'appui financier et technique de la coopération allemande (Giz), dans le cadre du projet "Renforcer une Administration tournée vers l'avenir pour un développement durable au Sénégal, dénommé - Dolel Admin’’, a engagé le chantier de la structuration de la réforme Modernisation du service public (MSP). L'objectif principal poursuivi à travers cette démarche, selon elle, est d'accélérer l'atteinte des résultats de la réforme MSP et permettre à l'Administration de jouer pleinement son rôle de premier moteur pour la réussite de l'opérationnalisation des politiques publiques. Cela, à travers une démarche inclusive et participative avec l'ensemble des parties prenantes clés, notamment les administrations concernées, la société civile et les usagers du service public.

La première étape de ce processus a été clôturée hier par l'organisation d'un atelier d'orientation. ‘’L’objectif est d’optimiser le cadre organisationnel de l’Administration, de centrer la gestion publique sur la qualité des services offerts aux usagers, d’impulser une gestion des ressources humaines d’un État moderne, équitable et efficace. Concernant les résultats des orientations Modernisation du secteur public, à savoir la gouvernance, digitalisation et gestion des ressources humaines, 30 mesures sont sorties dont 10 pour le domaine de la gouvernance, 10 pour la digitalisation et 10 pour la gestion des ressources humaines. Il s’agit de 30 mesures prioritaires de la réforme de la modernisation du secteur public’’, a soutenu Khady Fall lors de sa présentation.

Venu présider la rencontre, le ministre de la Fonction publique et de la Transformation du secteur public a confié que cette rencontre s’inscrit en droite ligne du Lab sur la structuration de la réforme ‘’Modernisation du service public’’ prévue dans les tout prochains jours. L’Administration, en tant que bras séculier de l’État, d’après Gallo Ba, assume diverses fonctions allant de la conception à l’évaluation, en passant par la mise en œuvre, le contrôle et le suivi des politiques publiques. Autant de missions lui confèrent, indubitablement, un rôle clé dans le processus de développement du Sénégal.

Rappelant les propos du président de la République lors de son allocution d’investiture du 2 avril 2019 après sa réélection, le ministre souligné qu’après la réforme constitutionnelle, la réforme foncière et l’acte 3 de la décentralisation, la réforme de l’Administration est le quatrième pilier du socle de réformes que le président Macky Sall a initié. ‘’En cela, une option forte venait d’être déclinée et des lignes directionnelles tracées. Depuis lors, des efforts considérables ont été consentis dans bien des secteurs et à plusieurs niveaux. En effet, des procédures, réputées complexes et chronophages, ont été optimisées, d’autres ont été digitalisées avec comme exemple emblématique au ministère chargé de la Fonction publique, la signature électronique dont l’implémentation aura permis de contribuer grandement à l’apaisement du climat social. Dans la même dynamique, la restructuration en profondeur des structures organisationnelles des différentes administrations a été enclenchée pour, d’une part, mieux rapprocher l’Administration des usagers et, d’autre part, rendre beaucoup plus efficiente et efficace l’action publique. C’est dans cet ordre d’idées qu’il convient d’analyser la revalorisation exceptionnelle de la rémunération des agents de l’État, entre autres’’, a confié le ministre.

Gallo Ba de dire que l’Administration a commencé sa mue. Et que le chemin à parcourir est encore long et ne s’avère pas toujours rectiligne, du fait de beaucoup d’embûches parmi lesquelles il a cité : la résistance au changement aussi bien chez les agents de l’État que parmi les usagers qui, des fois, peinent à s’approprier certaines innovations ; la problématique des moyens techniques et financiers ; les impondérables et autres chocs exogènes sur lesquels il est parfois difficile d’avoir une prise. La crise de la Covid-19, poursuit-il, survenue à une période où l’essentiel des signaux de notre économie étaient au vert, est un exemple illustratif.

Il faut signaler que 125 millions d’Euros, soit 81, 250 milliards FCFA, seront nécessaires pour mener à bien ce programme.

CHEIKH THIAM