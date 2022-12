MONDIAL 2022 Richarlison, le plus beau but !

Sans grande surprise, la FIFA a décidé ce vendredi de créditer l’attaquant du Brésil Richarlison (25 ans, 42 sélections et 20 buts) du plus beau but de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le 28 novembre dernier, le sociétaire de Tottenham nous avait gratifiés d’une réalisation géniale, avec un enchaînement contrôle dos au but et retourné acrobatique parfait contre la Serbie (2-0) lors de la phase de poules.

L'Auriverde succède donc à Benjamin Pavard et sa mythique reprise volée inscrite depuis le second poteau lors du France-Argentine (4-3) du Mondial 2018 !