Quelques jours après la sortie décevante de l’équipe nationale face à la Belgique (3-2 a.p) en seizièmes de finale, le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, a pris la parole, à travers un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, pour mettre les points sur les 'i' par rapport à certaines accusations concernant son implication dans certains choix de l’entraîneur.

L’élimination prématurée des Lions à la Coupe du monde a alimenté beaucoup de débats. Des choses ont été dites, dont le rôle qu’auraient joué certains cadres dans les choix de l’entraîneur. Certaines rumeurs ont même soutenu que Kalidou Koulibaly a interféré dans les décisions de Pape Thiaw ainsi que dans la sélection des joueurs pour le Mondial, notamment la non-convocation de Malang Sarr. Le capitaine des Lions est sorti du silence pour mettre les choses au clair.

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, Koulibaly a démenti toutes ces accusations. ‘’Je tiens également à être très clair sur un point qui alimente beaucoup de débats : je n'ai jamais choisi un seul joueur pour une sélection. Je n'ai jamais empêché un seul joueur de rejoindre la Tanière, ni demandé l'exclusion de qui que ce soit. Le sélectionneur a toujours été le seul maître de ses décisions sportives. Les convocations, les compositions d'équipe et les choix techniques lui appartiennent entièrement. Nous les avons toujours respectés’’, a-t-il écrit.

Le défenseur central d’Al Ahli a aussi tenu à défendre ses coéquipiers, qui n’ont jamais cessé de défendre les couleurs nationales. ‘’En revanche, après notre élimination, beaucoup de choses ont été dites et écrites en dehors du simple cadre sportif. Je ne peux pas laisser salir l'honneur d'hommes qui ont toujours mis un point d'honneur à défendre les couleurs du Sénégal. Malgré nos erreurs sportives, je peux témoigner d'une chose : notre engagement, notre unité et notre amour pour ce maillot n'ont jamais faibli.’’

Selon lui, les joueurs sont restés concentrés sur la compétition jusqu’au bout. ‘’Notre groupe est resté uni, solidaire et profondément professionnel du premier au dernier jour. Je serai toujours le premier à défendre mes coéquipiers lorsque leur intégrité est injustement remise en cause.’’

Ainsi, il témoigne de l’amertume que l’équipe a ressentie après l’élimination en seizièmes de finale par la Belgique et du poids qu’il a supporté en tant que capitaine. ‘’Depuis notre élimination, les nuits sont longues. Quand on porte ce brassard, on ne rentre pas simplement chez soi après une défaite. On se repasse les images, encore et encore, à la recherche de réponses, emportant avec soi la déception de tout un peuple. Nous voulions vous rendre fiers, vibrer avec vous à nouveau, et faire durer le rêve d'une Coupe du monde pour notre pays, le plus longtemps possible. Malheureusement, nous n'avons pas été à la hauteur de nos ambitions.’’

Kalidou Koulibaly a remercié les Sénégalais pour leur ‘’confiance’’, leur ‘’amour’’ et leur ‘’soutien indéfectible’’. Il dit entendre la ‘’tristesse, la colère et les critiques’’, qui, dit-il, ‘’sont légitimes et témoignent de l'amour’’ que les supporters portent à l’équipe nationale. L’ancien défenseur de Naples ‘’assume pleinement cette élimination’’ et reconnaît que les joueurs ont leur part de responsabilité dans cet échec.

‘’Nous n'avons tout simplement pas été assez performants pour poursuivre cette aventure, et c'est une réalité que nous devons accepter avec humilité. Dans le football de très haut niveau, les détails comptent, mais nous savons aussi que nous pouvons et devons faire mieux.’’

LOUIS GEORGES DIATTA