À la suite des dénonciations formulées par le Syndicat autonome des travailleurs de la santé (SAT-Santé) concernant la dégradation des conditions de soins et les difficultés de fonctionnement de l’Hôpital régional de Thiès, la directrice de l’établissement a tenu à apporter des éclaircissements.

Face aux critiques portant notamment sur les recrutements, les équipements médicaux, le laboratoire et les conditions de travail du personnel, Mariama Cissokho, directrice de l’Hôpital régional de Thiès, a présenté la position de l’administration et les mesures engagées pour faire face aux défis auxquels l’hôpital est confronté.

Elle renseigne que la décision de régulariser les agents de manière progressive résulte des délibérations du Conseil d’administration et non d’une initiative personnelle. Selon elle, le dossier a été soumis au Conseil d’administration, où une analyse approfondie a été menée. « Régulariser d’un seul coup les 78 agents poserait des difficultés au regard des nombreuses contraintes auxquelles l’hôpital est confronté, notamment en matière d’équipements, de matériels et de consommables médicaux », explique-t-elle.

Ainsi, le Conseil d’administration a opté pour une régularisation par étapes. « Il a été décidé de régulariser, dans un premier temps, la moitié des agents, tandis que l’autre moitié le sera l’année prochaine. Cette décision est consignée noir sur blanc », précise la directrice.

Mme Cissokho a également indiqué avoir rencontré les agents concernés à l’issue des travaux du Conseil d’administration afin de leur expliquer les décisions prises.

C’est pourquoi, elle regrette que certains syndicats lui attribuent personnellement cette orientation. « Certains laissent entendre que c’est moi qui ai pris cette décision, alors que ce n’est pas le cas. Je ne peux pas, à moi seule, prendre une telle décision », insiste-t-elle. À ce stade, 39 agents ont été retenus pour la première phase de régularisation. Une commission des ressources humaines sera chargée de définir les critères de sélection qui permettront de finaliser ce processus avant la régularisation des 39 autres agents prévue l’année prochaine.

Au-delà de cette question sociale, la directrice est revenue sur les efforts consentis pour renforcer le plateau technique de l’établissement. Elle a mis en avant les équipements déjà acquis ainsi que les projets en cours destinés à améliorer l’offre de soins et les capacités opérationnelles de l’Hôpital régional El Hadj Ahmadou Sakhir Ndièguène de Thiès.

Ndeye Diallo (Thiès)