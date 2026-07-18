Le Syndicat autonome des travailleurs de la santé (SAT-Santé) de l'Hôpital régional de Thiès est monté au créneau pour dénoncer la gestion de l'établissement et les difficultés auxquelles sont confrontés aussi bien les agents de santé que les patients.

Réunis en assemblée générale ce vendredi, suivie d'un point de presse organisé dans l'enceinte de l'hôpital régional de Thiès, les travailleurs affiliés au Syndicat autonome des travailleurs de la santé (SAT-Santé) ont dressé un tableau sombre de l’établissement. Le secrétaire général, Ibrahima Mbaye, a invité les autorités sanitaires à prendre des mesures urgentes.

En effet, le responsable syndical a dénoncé ce qu'il qualifie de mauvaise gouvernance de l'hôpital. Une situation qui, dit-il, compromet la qualité de la prise en charge des patients, tout en fragilisant davantage les conditions de travail du personnel. Car, poursuit-il, les agents de santé se sentent « laissés pour compte » et relégués au second plan, malgré le rôle essentiel qu'ils jouent dans le fonctionnement quotidien de l'établissement.

Le syndicat appelle ainsi la direction de l'hôpital et les autorités de tutelle à assumer pleinement leurs responsabilités, afin de restaurer un climat de confiance.

Parmi les principales revendications figurent la question de la régularisation des agents contractuels, la gestion de certains marchés publics, notamment ceux relatifs aux équipements et consommables médicaux. Le SAT-Santé affirme que certains travailleurs attendent depuis plus de huit ans leur intégration.

Le syndicat déplore également une rupture de confiance avec l'administration hospitalière. Alors qu'un projet prévoyait initialement le recrutement de 118 agents, la direction aurait finalement annoncé que seule une partie de ces postes serait pourvue, suscitant incompréhension et colère parmi les travailleurs.

Des indemnités de garde jugées insuffisantes

Le porte-parole a également dénoncé le niveau des indemnités de garde, qu'il estime largement inférieures aux efforts consentis par les professionnels de santé. Selon lui, les agents assurent de nombreuses gardes de nuit dans des conditions particulièrement exigeantes, mais perçoivent des indemnités forfaitaires qui restent très faibles, avoisinant 10 000 FCFA pour un volume important de gardes. Une situation que le syndicat considère comme une injustice, au regard des responsabilités assumées par le personnel.

Le syndicat évoque notamment les pannes répétitives des équipements d'imagerie médicale, notamment les appareils d'échographie, de mammographie et le scanner. Ces dysfonctionnements limiteraient considérablement les capacités de diagnostic de l'établissement et contraindraient de nombreux patients à se tourner vers d'autres structures de santé.

Le laboratoire est également confronté à de sérieuses difficultés en raison du manque de réactifs. Cette pénurie entraîne le report de plusieurs examens biologiques et oblige parfois les patients à revenir plusieurs jours après un premier prélèvement pour refaire leurs analyses.

Interrogé sur ses relations avec l'administration, le secrétaire général a reconnu que plusieurs rencontres avaient déjà eu lieu. Toutefois, il regrette que les préoccupations du personnel ne soient pas suffisamment prises en compte. Selon lui, les revendications des travailleurs continuent d'être reléguées au second plan, malgré les échanges engagés avec la direction. Il estime que les priorités de l'administration ne correspondent pas aux attentes du personnel ni aux besoins des usagers.

Le syndicat réclame ainsi des réponses concrètes concernant les recrutements, l'amélioration des conditions de travail, la revalorisation des indemnités de garde ainsi que la remise en état des équipements médicaux essentiels. Il estime que ces mesures sont indispensables pour garantir une prise en charge de qualité des populations de la région de Thiès et préserver le bon fonctionnement de l'Hôpital régional.

À travers cette sortie médiatique, le SAT-Santé appelle les autorités compétentes à engager des réformes rapides afin d'améliorer les conditions de travail du personnel et de garantir une meilleure qualité de prise en charge des patients.

Ndeye Diallo (Thiès)