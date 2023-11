Auteur d’un doublé face à l’Argentine, ce samedi, Amara Diouf a permis au Sénégal d’entrer dans la Coupe du monde U17 avec une victoire (1-2). Les Lionceaux sont premiers de la poule D, en attendant de croiser la Pologne0, demain mardi.

Le Sénégal est bien entré dans la Coupe du monde 2023 des moins de 17 ans. Les Lionceaux ont battu l’Argentine, en match comptant pour la première journée, sur le score de deux buts à un, grâce à un doublé d’Amara Diouf, ce samedi. La pépite de Génération Foot a usé de tout son talent pour mettre à genoux la défense de l’Albiceleste, annoncé comme favori de cette confrontation.

Dès le coup de sifflet de l’arbitre, le capitaine a mis le feu sur le côté gauche de l’attaque sénégalaise. Sur une action en solo, Amara s’est défait du marquage de son vis-à-vis et a envoyé un centre en direction de Yaya Diémé. Mais la tête de ce dernier a été repoussée par le portier argentin. Froilan Diaz n’a pas pu faire grand-chose sur la prochaine tentative du champion d’Afrique U17. Ainsi, à la 6e mn, le meilleur buteur de la dernière Can a éliminé d’un passement de jambes le défenseur adverse puis a armé un tir du pied droit qui n’a laissé aucune chance à Diaz.

Les Argentins ont été piqués au vif. Les protégés de Diego Placente ont repris le jeu en main. Mais leur domination a été stérile. Le tir de Santiago Lopez (9e) est passé au-dessus du cadre. Ensuite, le portier sénégalais a fait des arrêts décisifs pour maintenir son équipe en vie. Serigne Diouf a remporté son duel face à Agustin Ruberto dont le tir prenait la direction du but. Au moment où les Argentins s’y attendaient le moins, Amara Diouf a encore sorti le sabre pour porter le coup de grâce. Sur une mauvaise passe argentine, le pensionnaire de Génération Foot a intercepté la balle, éliminé le défenseur adverse et tenté une passe pour son coéquipier. Mais le ballon contré lui est revenu dans les pieds. Il ne s’est alors pas fait prier pour envoyer le ballon dans le fond des filets, en profitant du fait que le portier n’a pas fermé le premier poteau (38e, 0-2).

À 2-0, les champions d’Afrique ont pris une bonne avance avant la pause. Mais les Lionceaux n’ont pas eu la maitrise du jeu. Les poulains de Serigne Saliou Dia ont eu du mal à sortir proprement le ballon de leur camp, à cause des difficultés du milieu de terrain à bien occuper l’espace. Le coach a apporté des changements en seconde période avec les entrées de Mamadou Gning, au milieu de terrain, et Omar Sall (58e) en attaque, respectivement à la place de Lamine Sadio et Idrissa Guèye. Ces nouveaux entrants ont permis de rééquilibrer l’équipe sénégalaise, surtout dans l’entrejeu.

Le Sénégal a retrouvé une meilleure assise dans son jeu, mais l’Argentine a gardé le contrôle du ballon. De part et d’autre, on a essayé de mettre le danger dans le camp de l’adversaire. Côté sénégalais, les attaquants se sont créé quelques occasions, mais ont manqué de réussite pour tuer le match. Et leur portier n’a pas rendu la fin de partie plus sereine. En effet, Serigne Diouf a craqué dans les arrêts de jeu. Sur un coup franc de Ruberto (90e +2, 1-2), il a manqué sa tentative de capter le ballon qui lui est passé sous le corps.

La réduction du score a redonné espoir aux Argentins qui ont poussé pour égaliser. Mais c’était trop tard.

Le Sénégal (3 pts) valide sa première victoire dans cette compétition et prend la première place de la poule D, devant le Japon avec le même nombre de points. L’Argentine et la Pologne, prochain adversaire du Sénégal, occupent respectivement les 3e et 4e places.

LOUIS GEORGES DIATTA