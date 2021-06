Après avoir déploré le nombre de morts par noyade sur les plages sur les réseaux sociaux, le président de la République souhaite que le scénario ne se répète plus.

Suite à la série de noyades notée ces derniers jours, le président de la République a donné des instructions pour que cesse le décompte macabre. ‘’Le chef de l’Etat, face au nombre important de morts par noyade constatés ces derniers jours, demande aux ministres en charge de l’Intérieur, des Forces armées et des Collectivités territoriales de prendre toutes les dispositions pour assurer une meilleure sécurisation des plages, en veillant à l’interdiction systématique de baignades au niveau des plages non-autorisées’’, rapporte-t-on dans le communiqué du Conseil des ministres d’hier.

La réunion hebdomadaire du gouvernement s’est tenue cette semaine à Matam. Auparavant, s’était tenu un Conseil présidentiel. Macky Sall a expliqué que c’est dans le but de ‘’marquer davantage la nouvelle doctrine de territorialisation des politiques publiques et consolider un Etat de proximité : c’est-à-dire un Etat à l’écoute et attentif aux préoccupations des populations ; un Etat proactif, simple et pragmatique dans ses interventions en termes d’investissements publics équitables, à fort impact sur l’emploi, le cadre de vie et le bien-être des populations’’.

Le président Sall ‘’engage le gouvernement à mettre en œuvre, sans délai, dans les communes et départements, les actions validées (lors du Conseil présidentiel) en relation avec les acteurs territoriaux, sous la coordination du gouverneur de région’’. Dans ce cadre, passe en priorité la réalisation rapide de la route du Dandé Maayo, une infrastructure stratégique dont les travaux ont été lancés le 15 juin 2021, pour accélérer le désenclavement et le développement de la région de Matam.

‘’Dans cet élan, le chef de l’Etat invite le ministre du Tourisme et des Transports aériens à mettre en œuvre un plan de promotion du tourisme dans la zone, avec le lancement des travaux et la mise en service prochaine de l’aéroport de Ourossogui’’, lit-on dans le communiqué.

Il ‘’demande, par ailleurs, au gouvernement d’intensifier l’exécution de projets facilitant l’accès des populations à l’électricité et à l’eau, notamment dans le département de Ranérou Ferlo, qui doit bénéficier d’un programme d’urgence de réalisation d’infrastructures socio-économiques de base’’.

De plus, il attend de ses collaborateurs qu’ils renforcent ‘’les effectifs dans les secteurs de l’éducation, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur, de la jeunesse et de la santé, avec la construction et le fonctionnement des établissements publics, espaces numériques ouverts (Eno), centres de formation professionnelle et maisons de la jeunesse et de la citoyenneté, dans chaque département, et de l’hôpital régional moderne de Matam à Ourossogui’’.

En Conseil présidentiel mardi, il annonçait la construction d’une université à Matam. Hier, il a demandé au ministre de l’Enseignement supérieur de lui envoyer, avant la fin du mois d’octobre 2021, le projet de préfiguration de ladite université.

Les Daaras sont pris en compte dans la politique de l’Etat. Macky Sall a demandé au gouvernement d’accompagner les Daaras implantés dans les régions de Matam et de Saint-Louis, en termes de construction et de soutien.

Par ailleurs, il a rappelé ‘’l’impératif d’un renforcement de l’artisanat et de l’industrialisation de la région avec, d’une part, la création de centres artisanaux et de zones industrielles impliquant les jeunes et, d’autre part, l’exploitation optimale des ressources minières, notamment les phosphates de Ndendory’’. Il considère qu’il est ‘’urgent d’asseoir une stratégie régionale de développement du secteur privé avec le concours de l’Apix, afin de mieux augmenter le potentiel d’investissement des ressortissants de la diaspora’’.

Pour le développement du secteur agro-pastoral, il a souligné ‘’la nécessité de réaliser, dans les meilleurs délais, le domaine agricole communautaire (Dac) de la région de Matam et d’augmenter les aménagements hydroagricoles dans la vallée du fleuve Sénégal, à travers un nouveau plan de transformation de la Saed assorti d’un nouveau contrat d’objectifs et de moyens renforcés entre l’Etat et la structure’’.

Le président Sall a rappelé à ses collaborateurs l’importance qu’il accorde à la modernisation de l’élevage et de la préservation du cheptel national. Concernant le vol de bétail, il demande une application rigoureuse de la loi. ‘’Le président de la République demande, enfin, au ministre en charge de l’Elevage de veiller, en relation avec les ministères et parties prenantes impliquées, à un approvisionnement correct du pays en moutons, en perspective de la Tabaski 2021’’.