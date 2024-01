Au nom de la ministre de la Santé et de l'Action sociale, le préfet du département de Pikine a présidé, hier, la cérémonie officielle de la Journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées. Une tribune pour Mamadou Moustapha Ndiaye de rappeler que les MTN sont reconnues comme des causes nécessitant une action mondiale dans le cadre de la cible ODD 3.3 qui appelle à ‘’mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées’’ à l’horizon 2030. Les ODD ne peuvent donc être atteints que si les objectifs relatifs aux maladies tropicales négligées sont atteints.

Le Sénégal, à l’instar des autres pays, est endémique à 14 MTN, dont cinq à chimioprévention (trachome, bilharziose, filariose lymphatique, onchocercose, géo-helminthiases) et neuf à prise en charge au cas par cas (lèpre, leishmaniose, gale, mycétome, dracunculose, rage, dengue, envenimation par morsure de serpent, trypanosomiase humaine africaine). L’épidémiologie des MTN au Sénégal, selon lui, est très variable, toutes les régions étant touchées par au moins cinq de ces infections, mais les 79 districts sanitaires sont diversement affectés avec des niveaux de co-endémicité différents. Elles entraînent des complications redoutables comme la stérilité, le cancer de la vessie, la cécité, les lymphœdèmes, l’hydrocèle, des glomérulonéphrites, une insuffisance rénale et même le décès. "Les MTN sont des maladies dévastatrices, mais il y a des raisons d’être optimiste. Conformément à la volonté du président de la République d’offrir aux populations de meilleurs services de santé, le ministère de la Santé et de l’Action sociale s’est engagé à lutter durablement contre les maladies tropicales négligées.

...Les efforts déployés pour contrôler et éliminer les MTN dans notre pays s’intensifient. Les engagements politiques forts pour lutter contre les MTN sont corroborés par l’ambition à mettre fin aux maladies tropicales négligées d’ici 2030, conformément aux objectifs de développement durable avec une inscription comme ligne d’action prioritaire dans le PNDSS 2019-2028, l’adhésion à la nouvelle feuille route de l’OMS 2021-2030. C’est dire que la lutte contre les MTN constitue une priorité pour notre pays. Au cours des deux dernières décennies, d’importants progrès ont été faits dans le monde, grâce au leadership politique, à l’innovation et à un financement accru permettant d’élargir l’accès aux soins de santé au plus près des communautés locales", a confié M. Ndiaye. Grâce à la mise en œuvre des différents plans et aux efforts conjugués de l’État et de ses partenaires, le Sénégal a réalisé, selon lui, des progrès importants dans la lutte contre les MTN au cours de cette dernière décennie : la certification de l’interruption de la transmission de la dracunculose, l’élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique avec une baisse de l’incidence à 0,11 %, l’arrêt du traitement de masse contre le trachome et sa bonne voie vers l’élimination, l’arrêt de la transmission de la filariose lymphatique dans 80 % des districts sanitaires endémiques grâce au traitement de masse ; l’arrêt du traitement de masse contre l’onchocercose et sa bonne voie vers l’élimination, l’élimination de la trypanosomiase humaine africaine.

..."Au total, le Sénégal est parvenu à baisser la charge de morbidité des cinq MTN sensibles à la chimioprévention avec arrêt de la distribution de masse de médicaments pour le trachome, l’onchocercose et la filariose lymphatique. Les dossiers d’élimination de ces trois maladies sont en cours d’élaboration pour soumission à l’OMS. À ce stade de mon propos, il me plaît de rappeler l’abrogation, par la loi 2023-04 du 13 juin 2023 de la loi n°76-03 du 25 mars 1976 relative au traitement de la lèpre et au reclassement social des lépreux guéris et mutilés. Ce qui constitue une étape cruciale dans l’atteinte de l’objectif zéro stigmatisation et zéro discrimination pour la lèpre dans notre pays. Malgré ces avancées majeures et les résultats significatifs obtenus, nous avons encore des défis à relever afin d’atteindre les objectifs d’élimination et de contrôle sur les maladies tropicales négligées d’ici 2030.

Alors que l’accélération et l’intensification des efforts de lutte contre les maladies tropicales négligées rapprochent les pays endémiques de la réalisation de la Couverture sanitaire universelle (CSU), il est primordial que le grand public soit sensibilisé et mobilisé, et que les dirigeants politiques soient engagés et conscients de l’impact de ces maladies sur le développement durable de leur pays. C’est pourquoi la communauté des MTN a lancé en 2020 la première Journée mondiale de lutte contre les MTN, afin de donner l’occasion aux acteurs clés de la lutte contre ces maladies de célébrer les progrès accomplis, de soutenir et promouvoir les objectifs de la nouvelle feuille de route de l’OMS", a expliqué l'exécutif local.

La lutte contre les MTN, d'après lui, appelle plus d’engagement et plus de moyens dans les pays endémiques où il est vital d’impliquer à la fois les communautés et les décideurs. C’est dans cette optique que le Sénégal se joint une fois de plus au reste de la communauté internationale pour célébrer la 4e Journée des MTN sous le thème ‘S’Unir, Agir, Eliminer’. "S’Unir : parce que pour plus d’efficacité, il est important d’œuvrer ensemble pour une synergie et une mutualisation des interventions. Agir : votre voix, votre action peuvent changer des vies. Éliminer : les maladies tropicales négligées sont évitables et traitables", a-t-il précisé.