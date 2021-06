La deuxième édition de Dakar Music Expo se déroulera du 17 au 21 juin 2021 sur le thème “DMX célèbre la musique”. Le jour de l’ouverture, le jeudi 17 juin, les femmes seront à l’honneur, avec une série de concerts 100 % féminin.

Les vendredi et samedi laisseront place à une série de concerts pour découvrir les nouvelles voix de l’Afrique et rendre hommage à celles qui en font son heure glorieuse. Une vingtaine de professionnels du monde entier, et particulièrement de l’Europe, seront présents pour l’occasion et certains mettront à profit leur expérience dans le programme de panels et conférences.

Sous le parrainage de Youssou Ndour et d’Angélique Kidjo, Dakar Music Expo continue sa mission de célébration de la créativité africaine, à travers la mise en réseau et l’émergence de jeunes talents de cette riche et diverse scène du Sénégal et du continent. Être une plateforme de partage d'expériences pour le développement des industries culturelles et créatives, et particulièrement dans le secteur musical, fait de Dakar Music Expo un événement unique et important en son genre pour permettre l'accès aux marchés sous-régionaux et internationaux aux jeunes talents et professionnels du secteur, et de positionner la ville de Dakar comme capitale culturelle et attractive de la sous-région.

...Ces nouvelles rencontres professionnelles dakaroises célèbrent la création musicale africaine, réunissant à la fois les grands noms d’aujourd’hui et les talents émergents. Accompagné par l’Institut français, l’événement va dérouler dans la capitale sénégalaise une grande partie de son programme de concerts et de conférences à découvrir sur le site www.dakarmusicexpo.com .En partenariat avec le Midem Africa, DMX œuvre avec les acteurs clés du réseau au développement et à la structuration du marché de la musique sur le continent. Né de l’initiative de Doudou Sarr, entrepreneur culturel, directeur artistique et agent d’artistes de renom, Dakar Music Expo se veut surtout être un projet rassembleur avec pour mission de bénéficier à l’ensemble des acteurs du secteur. Doudou Sarr souhaite mettre à profit son réseau et son expérience pour l’émergence des jeunes talents d’Afrique.