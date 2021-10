Actrice, elle a joué dans ‘’Belle mère’’, ‘’Idole’’, ‘’Virginie’’, etc. Myriam Ndior est décédée mardi soir à Dakar et enterrée au cimetière de Yoff, hier. Très présente sur les réseaux sociaux, toujours le sourire aux lèvres, un petit mot gentil pour tous, elle était la maman, la tata et la grande sœur des acteurs, actrices, influenceurs, etc.

Décrite comme une femme polyvalente, elle était, en effet styliste, restauratrice, actrice et productrice. Très investie dans le social, elle faisait partie de plusieurs associations caritatives.