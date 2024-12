Joseph Albert Natack, plus connu sous le nom de scène de Joe Compassion, est un artiste sénégalais au parcours empreint de spiritualité et de passion pour la musique. Originaire de Ziguinchor, il fait ses premiers pas dans la musique en octobre 2024. Découvrez qui est cet artiste gospel dans ce portrait.

L’artiste Joe Compassion, avec une énergie dévouée à créer des œuvres porteuses de foi et de sens, se fait connaître sur la scène musicale avec son premier album composé de six titres. Le fruit d'un travail intense et d'une inspiration qu'il attribue au souffle du Saint-Esprit. ‘’J’ai commencé à chanter en octobre 2024. C’est le début de ma carrière. Je me suis employé à travailler sans relâche pour offrir à mes fans un premier album de six titres. J’ai fait l’album que j’avais envie de faire grâce aux souffles du Saint-Esprit’’, a-t-il confié.

Il déclare également que son amour pour la musique est profondément enraciné dans son histoire personnelle et familiale. Influencé par ses deux grands frères musiciens, il a nourri sa passion en écoutant de la musique quotidiennement sur le chemin de l'école. Cet amour n'a pas arrêté de grandir, particulièrement après son arrivée à Dakar, en 2019, pour poursuivre une carrière professionnelle en finance et comptabilité.

Cependant, la musique, sa véritable vocation, a rapidement repris le dessus. Il s'est naturellement tourné vers le gospel afro, attiré par ses sonorités profondes et son message spirituel. ‘’J’étais résolument engagé à poursuivre ma carrière professionnelle en finance et comptabilité. Mais chassez le naturel, il revient au galop… Et à pas de danse, mon amour de toujours, la musique refuse de quitter mon cœur. Je me suis très tôt intéressé aux sonorités et au gospel afro en particulier’’, explique-t-il.

Inspiré par les figures bibliques de Saint-Joseph et de Joseph de l'Ancien Testament, des modèles de compassion et de bonté. Son nom d'artiste est, par ailleurs, une fusion symbolique de ces références, illustrant sa volonté de transmettre amour et bienveillance à travers sa musique. Pour lui, la compassion envers ses frères et sœurs est une valeur fondamentale qui définit son identité personnelle et artistique.

Il l’explique : ‘’Mon homonyme Saint-Joseph est ma référence. Il était un homme de Dieu rempli de compassion pour sa femme Marie. Un peu plus loin dans l’histoire aussi, notre homonyme Joseph de l’Ancien Testament était aussi un homme bon avec beaucoup de compassion envers ses frères qui l’ont vendu à un marchand qui faisait route vers l’Égypte. J’ai beaucoup de compassion pour mes frères et sœurs. D’ailleurs, c’est de là qu’est venu le nom d’artiste Joe Compassion, une émanation de la fusion du nom des trois Joseph’’.

En outre, ce qui le définit, c’est sa compassion envers son prochain.

Son choix pour le gospel

Le gospel afro constitue le cœur de l'œuvre musicale de Joe Compassion. Selon lui, ce genre musical lui permet de transcender les frontières du temps et de l'espace tout en touchant les âmes. Toutefois, il ne se limite pas à une seule forme. ‘’J'ai senti le désir de mixer ma musique avec d’autres sonorités pour atteindre plus de cibles. J’avais déjà entamé la préparation de mon deuxième album, mais j’ai finalement décidé de changer de cap et d’adopter une stratégie consistant à offrir à mon public une large diversité musicale pour l’accrocher au rythme afro’’.

Ce cocktail musical inédit se dégustera à travers la déclinaison sous plusieurs sonorités des morceaux ‘’Amour & charité’’, ‘’Mariama’’, ‘’Dieu dans ma vie’’, ‘’Délivrance’’ et ‘’Ma Maman’’. Ces titres explorent des thèmes universels tout en restant enracinés dans des valeurs spirituelles. Avec comme message l’éveil.

‘’Le message que je fais passer dans ma musique est beaucoup plus lié à l’éveil des consciences pour faire comprendre aux gens que la source de toute chose est connectée à Dieu’’, soutient-il.

Entre carrière et foi

En dehors de la musique, Joe Compassion mène une carrière de comptable tout en restant actif au sein de son église. Jonglant entre ses responsabilités professionnelles, académiques et artistiques, il témoigne d'une adaptation remarquable. La prière et la foi occupent une place centrale dans son parcours, qu'il décrit comme une série de bénédictions guidées par la volonté divine. Joe Compassion envisage un futur où sa musique continuera à guider les âmes vers Dieu et à éveiller les consciences. Convaincu que la source de toute chose réside en Dieu, il cherche à transmettre ce message à travers des mélodies qui touchent particulièrement le jeune public. Son succès actuel, marqué par l'appréciation croissante de ses œuvres, témoigne de sa capacité à s'adapter aux rythmes préférés de la jeunesse.

À cette jeunesse, il adresse un message d'espoir. Pour lui, ‘’rien n'est impossible à Dieu’’ (Luc 1:37)’’. Il rappelle, dès lors, que le temps divin diffère de celui des hommes et encourage chacun à persévérer dans ses aspirations.

Ainsi, Joe Compassion incarne un artiste dont la musique dépasse les simples notes pour devenir une mission, un appel à la compassion et à la foi. Avec son talent et sa vision, il promet d'être une voix majeure de la scène musicale sénégalaise et au-delà.

Thécia P. NYOMBA EKOMIE