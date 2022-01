Nécrologie

D’anciens collègues de Madieng Seck, décédé mardi à Dakar des suites d’une longue maladie, gardent de lui le souvenir d’un journaliste chevronné et très attaché à l’amitié. L’ancien journaliste à l’Agence de presse sénégalaise (APS) a été inhumé mercredi à Lambaye, dans le département de Bambey (Centre). Il a travaillé au desk central de l’APS, avant de diriger les bureaux régionaux de l’agence à Kaolack (Centre) et à Louga (Nord-Ouest). Madieng Seck avait lancé, en 2006, le mensuel ‘’Agrinfos’’, qui était entièrement consacré au monde rural, en même temps qu’il assurait les fonctions de coordonnateur du bureau régional, à Dakar, du Système francophone d’information agricole (Jade/Syfia), une agence de presse couvrant plusieurs pays dont le Burkina Faso, le Cameroun et le Sénégal. Seck a servi l’APS pendant une quinzaine d’années, à la suite d’une formation dont il a bénéficié en France et au Maroc, et d’un bref passage à la télévision nationale sénégalaise, la RTS.

"Il a vaillamment bataillé contre la maladie qui le rongeait, au point de donner à tous ses proches l’espoir qu’il lui restait encore du temps à vivre dans cette vallée des larmes. Dynamique et débordant d’ambition, Madieng Seck a semé la joie de vivre partout où il est passé, notamment à l’APS dont il a intégré la rédaction au début des années 80", se souvient son ancien collègue Cheikh Tidiane Ndiaye, rapporte l’APS. "Son professionnalisme lui a permis de gagner rapidement l’estime de ses chefs et confrères qui, outre son ardeur au travail, appréciaient sa sympathie, sa joie communicative et ses mises élégantes", rappelle Ndiaye, ancien rédacteur en chef de l’APS. Cheikh Tidiane Ndiaye, dans un hommage rendu au défunt, écrit que "sa vocation de journaliste spécialisé dans le domaine agricole se raffermit" dans ses postes d’affectation à Kaolack et à Louga, "tout comme s’y accomplit une partie de son destin".

..."Son ardeur à couver sa famille n’avait d’égale que la passion qu’il avait pour l’information, notamment celle relative à l’agriculture dont il maîtrisait tous les arcanes. Fils de paysans et natif d’une terre paysanne dont il se réclamait sans complexe, Madieng était, il est vrai, prédestiné à sa vocation de journaliste agricole", ajoute Ndiaye. Il rappelle que son défunt collègue avait démissionné de l’Agence nationale de presse après une quinzaine d’années, pour se consacrer entièrement à l’agence Syfia.

"Seule la maladie (…) qui l’affecta à deux reprises, l’obligea, au bout de quelques années, à mettre fin à la parution d’’Agrinfos’, dont l’audience avait commencé à dépasser les frontières du pays", témoigne Cheikh Tidiane Ndiaye. "Tous ses voisins du quartier des HLM Grand-Yoff Shelter gardent encore dans leur mémoire la démarche chancelante, mais résolue de Madieng arpentant les rues pour se rendre à la mosquée tôt le matin ou pour sa promenade journalière ponctuée de visites à ses intimes", écrit-il, louant son "sens de l’amitié, du partage, de la convivialité, de l’hospitalité, le tout forgé sur le courage et la forte croyance en Dieu". Mademba Ndiaye, un autre de ses anciens collègues de l’APS, dit avoir "toujours été séduit par son sens des relations humaines". Mademba Ndiaye, actuellement au bureau de la Banque mondiale à Dakar, témoigne, lui aussi, du commerce facile de son ancien collègue, "toujours affable, prêt à détendre l’atmosphère, tout en étant très professionnel".

"Je crois que le journalisme lui doit beaucoup, puisque Madieng, en tant que correspondant de l’agence Syfia, a donné des lettres de noblesse au reportage de terrain sur les questions agricoles (…) Il était vraiment sensible aux problèmes des personnes vulnérables du monde rural, loin des mondanités de Dakar", ajoute-t-il. Mademba Ndiaye loue "son ancrage spirituel dans son Lambaye où il repose désormais". "C’était un homme passionné par les questions de développement, l’agriculture notamment. Il m’a initié à l’écriture d’agence (…) C’était un journaliste très exigeant, très proche des organisations paysannes", se souvient Moussa Gassama, son ancien collaborateur à l’agence Syfia.