Néné Fatoumata Tall 

Dans un silence total depuis le début de la campagne électorale, la présidente des femmes de l’APR du département de Guédiawaye a repris hier ses activités, lors d’une assemblée générale suivie d’un ‘’ndogou’’. Elle était jusque-là en retrait parce qu’attendant les consignes de son mentor Macky Sall. Depuis que ce dernier, selon elle, a donné des instructions, elle a décidé d’être active dans la campagne afin de gagner cette partie de la banlieue dakaroise pour plusieurs raisons. ‘’Beaucoup s’étaient inquiétés de mon silence. Il n’a jamais été question pour moi de ne pas mouiller le maillot.

Sa direction est la mienne. Je dois tout à cet homme. Nous avons un parti, le plus grand ce pays. Face à la situation incertaine que nous avons vécue, il fallait qu’on reste à l’écoute. Quand il a donné des orientations, on s’est engagé et sans retenu. C’est des choses qui arrivent en politique. À l’ensemble de la population de Guédiawaye, je voulais vous dire que la princesse guerrière a repris les armes. Moi, je ne connais pas d’engagement à demi-mesure, de chantage, ni de calcul, je suis à fond dans cette campagne pour élire Amadou Ba comme le souhaite notre mentor. Nous allons descendre sur le terrain pour faire gagner Amadou Ba pour Macky Sall et pour assurer une continuité’’, a confié Néné F. Tall.

...Selon elle, le Sénégal est à la croisée des chemins et chacun doit prendre ses responsabilités pour faire gagner le choix de Macky en la personne du candidat de BBY. ‘’On ne doit pas livrer ce pays à des aventuriers. Le Sénégal que Senghor, Diouf, Wade et Macky Sall, le bâtisseur, ont dirigé, on ne doit pas risquer de le confier entre des mains inexpertes, qui n’ont pas de programmes, qui ne respectent pas le pays, qui se jouent de l’État. Guédiawaye a une particularité, car nous avons fait un bilan et l’autre (l’actuel maire Ahmed Aidara) qui est là depuis deux ans, n’a pas de bilan. Ceux qui ne parviennent pas à gérer une commune, une ville, si vous leur confiez un pays, vous allez quitter ce Sénégal, pour vous rendre en Guinée-Bissau ou la Gambie et y vivre’’, a indiqué la patronne du Fongip.

Selon elle, les candidats de l’opposition n’ont ni le savoir, ni l’expérience, ni l’amour de la patrie pour diriger ce pays. Ce qui les intéresse, à ses yeux, c’est de voler les ressources de ce pays, de faire du populisme. ‘’On doit remercier Macky, car avec son amnistie on connait la vraie personnalité de ce candidat (coalition Diomaye). Si tel n’était pas le cas, on n’allait pas savoir ce dont il est capable. Depuis sa sortie, il multiplie ses sorties malencontreuses. Que Guédiawaye soit prêt pour élire Amadou Ba, afin qu’il puisse continuer les réalisations de Macky Sall. Les dés sont jetés. Que tous les responsables se réunissent, pour achever ce qui reste à faire afin qu’au soir du 24 mars qu’il gagne avec un taux de 57 %. On va juste faire un maintien, car nous avons un bilan ici et un contre bilan. Je demande que la population soit lucide pour faire le bon choix’’, a confié Néné F. Tall devant une foule acquise à sa cause.