Contre la relation amoureuse de sa fille avec J. C. Mendy, M. Sock traîne en justice celui-ci. Selon lui, ce dernier qui a osé lui tenir tête malgré ses mises en garde, a conduit sa fille à deux reprises en Guinée Bissau. A l’en croire, celle-ci est mineure.

Âgé de 19 ans, Jean Charles Mendy a fait face hier, au juge du tribunal d’instance de Dakar. Il est traduit en justice par le nommé Mamadou Sock qui lui reproche d’avoir détourné R. Sock sa fille mineure. Selon ce père de famille, à cause du jeune homme, sa fille n’a plus de bons résultats à l’école. C’est la raison pour laquelle, dit-il, elle ne privilégie plus ses études.

A l’en croire, il n’a jamais accepté cette relation à cause du facteur religieux. Étant de confessions religieuses différentes, il a demandé aux proches de Jean Charles Mendy de dire à celui-ci de s’éloigner de sa fille. Mais ses mises en garde n’ont servi à rien. En effet, dit-il, le jeune garçon a amené sa fille à Mbour pendant cinq jours.

« J’ai été obligé de les emmener à la police et je lui ai fait jurer de ne plus s’approcher de ma fille. Mais, il n’a pas respecté cet accord. Il est ensuite allé avec elle à deux reprises en Guinée-Bissau. La dernière fois, ils ont fait là-bas plus de 10 jours », s’est plaint monsieur Sock.

Entendu, Jean Charles Mendy reconnaît avoir une relation idyllique avec la fille. Il avoue également avoir été à Mbour et en Guinée-Bissau avec celle-ci. Toutefois, il conteste la minorité de sa petite amie. Très formel sur ce fait, il soutient qu’elle a 19 ans. Propos qui n’a pas laissé indifférent le juge qui a noté quelques anomalies dans le dossier. En effet, la fille est détentrice d’une pièce d’identité où il est mentionné qu’elle est née en 2003. Interrogée sur ce fait, celle-ci confirme cette date. Ainsi, pour être édifié, le juge a renvoyé l’affaire au jeudi 5 janvier, pour présentation de la copie littérale de l’extrait de naissance de la demoiselle.

