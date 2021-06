La cinquième édition du festival transfrontalier Niumi Badiya s’est tenue du 28 au 30 mai 2021 à Toubacouta. Co organisée par le Sénégal et la Gambie, ce festival est désormais perçu comme ‘’ un trait d’union entre les peuples de la Sénégambie. Dans un communiqué reçu, hier, à EnQuête, ‘’l’écotourisme (l’émergence des territoires) et l’apport du cousinage à plaisanterie dans la construction de la Nation et de l’intégration’’ ont été les thèmes de cette édition avec l’appui de l’Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT).

D’après celui-ci, la cérémonie officielle d’ouverture de cette 5ème édition a été présidée par le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Oumar Gueye. Cet évènement a vu aussi la présence des autorités gambiennes en charge de la promotion du tourisme et de la culture. ‘’L’ensemble des participants a magnifié les liens séculaires existants entre le Sénégal et la Gambie visibles à travers le patrimoine culturel, naturel et historiques des iles du Saloum et de la Gambie’’, lit-on dans la note.

...Un plateau artistique, des spectacles de danse mêlant ballet et danse traditionnelle ainsi que des sonorités locales permettant aux organisateurs de montrer le caractère indissociables entre la promotion du patrimoine et celle du tourisme ont été au cœur de cette quatrième session. Selon toujours le communiqué, ‘’des prestations sur scène des artistes sénégalais et gambiens, la présence des cultures sérère, peulh et mandingue ont constitué de grands moments d’unification entre deux peuples partageant des valeurs culturelles similaires’’.

Cette manifestation a été marquée par le défilé de monde organisé par les couturiers et les artisans des iles du Saloum qui ont mis à l’honneur les potentialités de la calebasse et les vêtements fabriqués à partir de ce matériau et de brins de paille. Ce festival constitue un moyen ‘’ de supprimer les barrières entre les peuples de la Sénégambie’’, lit-on dans le communiqué.