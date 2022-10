Le Président de la République a procédé, mardi, à plusieurs nominations dans l’armée. Il s’agit principalement de la désignation de nouveaux titulaires aux postes de chef d’état-major particulier du Président de la République, de chef d’état-major de l’armée de terre, d’inspecteur général des forces armées (Général Philippe Dia) et de Directeur général du Centre des hautes études de défense et de sécurité (Général Jean Diémé). Nommé Contre-amiral, Abdou Sène, ancien secrétaire général de la Hassmar, devient le conseiller défense du Premier ministre.

Le général de division Mbaye Cissé, nouveau Cempart du Président de la République…

Le général Mbaye Cissé, 58 ans, étrenne une nouvelle étoile, en devenant général de division. Directeur général du Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS), depuis juin 2020, il a été promu mardi dernier chef d’état-major particulier du Président de la République. Ancien enfant de troupe au Prytanée militaire de Saint-Louis, le Colonel Mbaye Cissé a fréquenté l’École nationale des officiers d'active (Enoa) de Thiès, 8ème promotion, qu’il a intégrée en 1988.

A l’instar de tous les hauts gradés de l’armée sénégalaise, il est crédité d’un parcours académique respectable : Il est titulaire d’un certificat de Maitrise en Philosophie, d’un certificat d’études supérieures en Psychologie et de Sociologie à l’Université Cheikh Anta Diop et d’un Master 2 en Relations internationales (Panthéon-Assas Paris 2). A la base, sa spécialité est l’artillerie. Après son cours d’application pratique en France, de 1991 à 1995, il a successivement occupé les postes d’officier observateur artillerie, d’officier de reconnaissance, et enfin d’officier de tir au sein de batterie 105, selon les précisions obtenues de la revue d’articles à lui consacrés, lors de sa prise de commandement de la zone militaire n°2 (Zone nord), à Saint-Louis, en 2016.

Ancien chef de corps du bataillon d'artillerie, il a aussi été officier supérieur adjoint à la zone militaire n°3 (Kaolack). Le général Mbaye Cissé est diplômé de l’école d’État-major et de commandement de l’armée de terre des États-Unis, breveté de l’école supérieure de Guerre de Paris, il a suivi plusieurs stages dans le domaine de la réforme du secteur de la sécurité. Entre autres ouvrages à son actif, il y a le livre-souvenir "Jambaar 1960-2010" et surtout "Opération Fodé Kaba II" qui retrace les hauts faits des armées sénégalaises en Gambie, en 1981.

Le poste de chef d’état-major particulier du président de la République confère à son titulaire la responsabilité de conseiller le chef de l’Etat sur les questions de défense, avec souvent des implications diplomatiques.

…Le général de brigade Souleymane Kandé nommé chef d’état-major de l’armée de terre

«Il y a des lignes qui sont désormais tracées et sur lesquelles on ne voudrait pas qu’une quelconque bande armée franchisse. A partir d’aujourd’hui, toute exaction perpétrée sur les populations, sera interprétée comme une déclaration de guerre. Nous serons intransigeants sur ça. Il n’est plus question qu’on touche à un cheveu des populations ». Ainsi parlait le nouveau général de brigade Souleymane Kandé à Ziguinchor, le 9 février 2021, après la chute de plusieurs cantonnements rebelles, au lendemain de l’une des plus grandes opérations de démantèlement des bases du MFDC, ces dernières années, le long de la frontière avec la Guinée-Bissau.

Alors commandant de la zone n°5 (Ziguinchor) où il avait été nommé en 2019, il avait composé un groupe tactique issu du bataillon des parachutistes, celui des commandos et d’unités du 3ème bataillon d’infanterie pour mettre fins aux zones de non droit qui pullulaient dans la zone, sur fond de trafic de chanvre indien. De Bissine à Bidialou dans le Balantacounda (département de Goudomp), par l’action de ses hommes, tous les sanctuaires rebelles avaient été démantelés pour acter le retour des populations déplacées, à travers des opérations de sécurisation.

Une deuxième opération menée sous ses auspices avait permis de sécuriser la zone des Bayottes, avec la fin des sanctuaires rebelles de Badem, Bagam, Ahenga, Bouniack et Djiléor. Après la zone 5, l’officier, ancien chef de corps du bataillon des parachutistes, avait été nommé commandant des opérations spéciales de l’armée.

Son accès aux étoiles, depuis mardi dernier, comme général de brigade coïncide avec sa désignation comme nouveau patron de l’armée de terre, la principale composante des forces armées sénégalaises. Agé de 51 ans, le général Souleymane Kandé, natif de Saré Yoba (Kolda), est issu de la 14e promotion de l’École nationale des officiers d’active (ENOA) de Thiès. Surnommé Napoléon, selon des échos, il a fait sa carrière au bataillon des parachutistes basé à Thiaroye et y a gravi tous les échelons : chef de section, commandant de compagnie et chef de corps.

Il a, à son actif, plusieurs missions extérieures dont la Mission interafricaine de surveillance des accords de Bangui (MISAB), en 1998, la Mission des Nations unies en RDC (MONUC) en 2003, l’opération des Nations unies en Côte d’Ivoire (l’ONUCI) en 2008. Le général Souleymane Kandé est titulaire d’un Master 2 en défense et dynamique industrielle à l’Université Paris 2.

Le général Joseph Mamadou Diop au chevet d’Air Sénégal

Egalement, le général de division aérienne Joseph Mamadou Diop, précédemment Chef d’Etat-major particulier du Président, a été nommé président du conseil d’administration d'Air Sénégal. Il remplace au poste Me Souleymane Ndéné Ndiaye.

Le Président de la République a aussi promu le général de brigade Philippe Henry Alfred Dia au grade de général de Division. Ainsi, l’ancien chef d’Etat-major de l’Armée de terre est nommé Inspecteur général des Forces armées. Il remplace au poste le général de division El Hadji Daouda Niang. Qui lui est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en Côte d’Ivoire. Il remplace Abdou Khadir Agne.

En ce qui le concerne, le nouveau Contre-amiral Abdou Sène est nommé conseiller défense du Premier ministre. Il était capitaine de vaisseau et occupait jusque-là, le poste de secrétaire général de la Haute Autorité chargée de la coordination de la sécurité maritime, de la Sûreté Maritime et de la Protection de l’Environnement marin (HASSMAR).

Nouvellement promu général de Brigade, Jean Diémé quitte le Centre de prospective des Armées pour devenir le nouveau directeur général du Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS).

