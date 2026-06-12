Quelques semaines après la rupture consommée avec PASTEF, le président Bassirou Diomaye Faye accélère l'organisation de sa coalition. La nomination de cinq superviseurs adjoints chargés de secteurs stratégiques traduit la volonté du camp présidentiel de renforcer son ancrage territorial et son dispositif politique.

À peine sorti de sa confrontation avec Pastef, le président Bassirou Diomaye Faye accélère la structuration de sa propre coalition politique. Dans une note datée du 11 juin, le chef de l'État a procédé à la nomination de cinq superviseurs adjoints chargés de renforcer l'implantation, l'organisation et la préparation électorale de la coalition Diomaye Président. Adressée à la superviseure générale de la coalition, Aminata Touré, la correspondance intervient dans un contexte de recomposition du paysage politique national marqué par la rupture entre le président de la République et son ancien allié Ousmane Sonko. Elle traduit la volonté du camp présidentiel de consolider son ancrage territorial et de préparer les futures batailles électorales.

Pour piloter cette nouvelle phase de structuration, Bassirou Diomaye Faye a réparti les responsabilités entre cinq personnalités. L'ancien ministre Serigne Guèye Diop hérite des structures et de la massification, avec pour mission de renforcer l'implantation de la coalition sur le terrain. El Hadj Abdourahmane Diouf est chargé des stratégies et de la communication, tandis que Mamadou Thiaw assurera la coordination avec les élus. Fally Seck prend en charge l'administration et la logistique et Aldiouma Sow les questions électorales.

Au-delà des nominations, le message contenu dans la note présidentielle est révélateur. Le chef de l'État salue les « avancées positives » enregistrées dans l'implantation de la coalition, mais demande également aux responsables de « continuer d'investir le terrain ». Une formulation qui témoigne de la volonté de transformer la coalition présidentielle en véritable machine politique nationale. Le choix des profils n'est pas anodin. Serigne Guèye Diop, figure politique disposant d'un important réseau local, est placé à la tête de la massification. Abdourahmane Diouf, connu pour ses qualités de communicant et désormais ministre de l'Énergie et du Pétrole, est chargé de bâtir le discours et la stratégie politique du camp présidentiel. Quant à Aldiouma Sow, sa désignation aux questions électorales laisse entrevoir une préparation anticipée des prochaines échéances.

Ces nominations interviennent alors que les élections locales prévues en 2027 commencent déjà à structurer les calculs des différents acteurs politiques. Pour le président Diomaye Faye, l'enjeu est désormais double : gouverner tout en construisant une force politique capable de soutenir son action et de peser dans les futures compétitions électorales. Après avoir réorganisé l'exécutif à la faveur du récent remaniement, le chef de l'État semble ainsi ouvrir un nouveau chantier : celui de la consolidation de son propre appareil politique, dans un paysage où l'hégémonie de Pastef n'apparaît plus aussi évidente qu'au lendemain de son accession au pouvoir.

MAMADOU DIOP