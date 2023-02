La chanteuse sénégalaise Aïda Samb a invité les journalistes et certains mélomanes à la séance d’écoute de son nouvel album ‘’Nangul’’ (Accepte) qui a eu lieu au Thiossane. L’artiste chante l'acceptation de soi.

L’héritière de feu Samba Diabaré Samb a fait face à la presse, ce lundi 20 février, au Thiossane pour parler de son 3e album “Nangul”, qui signifie accepte.

Face aux journalistes, à des mélomanes et ses fans, Aida Samb a expliqué la signification du titre de cet album qui est composé de 12 chansons. “Une réflexion de vie si stimulante nous fait voyager dans le temps de la vérité et l'acceptation de soi. Dieu nous a créés tel qu'Il l'a voulu et décidé. Ainsi, lui rendre grâce est la meilleure chose qu'on peut et doit faire. Apprenons à accepter la vie telle qu'elle est tracée par la Divinité’’, explique-t-elle.

Aïda Samb ajoute qu’elle a beaucoup donné d’elle-même pour la réussite de cet album. ''Les Sénégalais vont découvrir de plus en plus d'autres registres de moi, mais aussi une autre facette. Je suis une personne calme et modeste. C’est la musique qui m’intéresse. Le plus important, c’est qu’à chaque fois que je sors un single ou un album, que ce soit les Sénégalais qui fassent leur jugement sur mon travail'', dit-elle.

En effet, l’artiste a collaboré, dans le cadre de cet album, avec Mbaye Dièye Faye et le rappeur Dip Dundu Gis.

Piraterie

Lors de la rencontre, la lancinante question de la piraterie est revenue dans les échanges. L’artiste s’en émeut et insiste sur le préjudice que cela leur porte. Elle rappelle qu’en 2012, lors de la sortie de son premier album, elle n’avait vendu que quelques exemplaires. ‘’C’est très difficile de vendre 1 000 exemplaires. Ce n’est pas encourageant, ça ne fait que décourager l’artiste’’, peste-t-elle.

À ce propos, Ngoné Ndour, la directrice du label Prince Art, a annoncé une nouveauté sur la plateforme Music Bi, à propos du nouvel album d’Aïda Samb. ‘’Si tu veux télécharger l’album, il faudra scanner un code… Cela va te renvoyer sur tous les titres que tu peux acheter par transfert d’argent’’, explique-t-elle. ‘’La musique est trop partagée. Les chanteurs travaillent sur leur album des mois et des mois, s’ils sortent, les gens partagent les titres et l’artiste se retrouve sans bénéfice, ainsi que le producteur’’, regrette la directrice de Prince Art.

Dans ce sens, Aida Samb interpelle l’État et le ministre de tutelle qui doivent, selon elle, aider les artistes pour que la piraterie disparaisse au Sénégal.

L’autre chose qui a affaibli la musique, selon elle, ce sont les tickets qu’on offre, lors des concerts.

L’artiste a aussi été interpellée sur la tension politique. ‘’Je suis apolitique. Ce que je dis toujours, c’est que la jeunesse doit se réveiller. Les jeunes ne doivent pas verser dans la violence. Bientôt, ce sera l’élection présidentielle ; ils n’ont qu’à prendre leur carte et faire leur choix pour celui qu’ils veulent qu’il soit le président de la République. Le Sénégal a toujours cultivé la paix. Que la paix règne toujours’’, déclare Aida Samb.

DIANA DIA (Stagiaire)