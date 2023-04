Le FC Metz a présenté à la presse ses deux nouvelles recrues en provenance de Génération Foot. Le directeur sportif du club de la Moselle espère que Lamine Camara et Pape Amadou Diallo mettront vite à contribution leur talent au profit des Grenats.

Lamine Camara et Pape Amadou Diallo mènent désormais une nouvelle vie au FC Metz. Les transfuges de Génération Foot ont été présentés, hier, à la presse par le directeur sportif du club, Pierre Dréossi. Ce dernier ne doute point de la qualité des doubles champions d’Afrique avec l’équipe A’ et les U20 du Sénégal, mais espère qu’ils s’adapteront vite pour faire profiter leur savoir-faire à l’équipe qui est impliquée dans la course pour la montée en Ligue 1.

‘’On espère qu’ils continueront à gagner, notamment avec le FC Metz. C’est de jeunes joueurs qui ont signé au FC Metz et on espère qu’ils puissent nous apporter. Quand ? Je ne sais pas, mais le plus vite possible. Cela nous fera du bien et ça leur fera du bien aussi. Leurs qualités qu’on a vues surtout sur les matches internationaux, il est certain qu’ils ont un potentiel. L’incertitude, c’est le temps d’adaptation’’, dit-il.

Les Messins sont classés 3e de Ligue 2 (51 pts), avec deux points de retard sur le 2e, Bordeaux (53 pts), et neuf longueurs derrière le leader, Havre (60 pts). A neuf journées de la fin du championnat, c’est ‘’le sprint final où les essais ne sont pas possibles. Chaque match pour nous est important. C’est un peu plus difficile qu’en début de saison’’, indique Dréossi.

En effet, Lamine Camara a effectué l’entrainement collectif avec FC Metz, ce jeudi, et va intégrer le groupe pour le déplacement sur la pelouse de Pau FC (16e, 33 pts), ce samedi. L’ancien milieu de terrain de GF veut donner le meilleur de lui-même pour aider son nouveau club à atteindre ses objectifs. ‘’Il faut se concentrer, parce que le club a besoin de nous. On doit tout faire pour les aider à monter en Ligue 1 (…) La dernière fois, j’étais au stade, j’ai vu le public et ça m’a donné envie d’être sur le terrain et de tout donner’’, a-t-il promis.

Quant à son adaptation, le meilleur joueur de la Can U20 sait qu’il lui faudra faire des efforts pour se familiariser avec son nouvel environnement où il devra pratiquer ‘’un autre football’’ et s’imprégner à ‘’un autre état d’esprit’’. Toutefois, le joueur de 20 ans espère pouvoir compter sur ses anciens coéquipiers à Déni Birame Ndao qu’il retrouve à nouveau à la Moselle. ‘’On était à Génération Foot et, vraiment, ça fait du bien de rencontrer nos anciens coéquipiers. Aujourd’hui, nous sommes à nouveau coéquipiers et cela va nous faciliter la tâche pour nous adapter’’, confie Lamine Camara.

Quant à Pape Diallo, il devra encore attendre son tour pour intégrer le groupe de performance. Mais le jeune attaquant sénégalais savoure pour l’instant son arrivée à Metz. ‘’C’est un plaisir de signer dans ce grand club, j’en rêvais tellement de signer ici, ça me fait plaisir ! Les premiers jours étaient un peu froids, mais on s’adapte. Ça va aller’’, dit-il. Il espère pouvoir apporter son aide à sa nouvelle écurie sur le terrain. ‘’On est dans notre club, on doit tout donner pour l’aider à monter en Ligue 1, faire tout ce qu’on peut, parce qu’ici, on a confiance en nous. On va tout faire pour les aider aussi. Mon objectif en venant ici, c’est d’essayer de jouer avant la fin de la saison. Je vais beaucoup travailler pour y arriver.’’

LOUIS GEORGES DIATTA