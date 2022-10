L'Association cancer du sein Sénégal a organisé, hier, une marche de sensibilisation et d'informations sur le cancer du sein.

Octobre rose, mois de sensibilisation et d'informations sur le cancer du sein. Une foule immense. Tous en T-shirt rose et blanc, venus répondre à l’appel de l'Association cancer du sein Sénégal (AC2S). La marche d’hier, de la place du Souvenir à Soumbédioune, a été une réussite. La présidente de ladite association, Mame Diarra Guèye Kébé, très joyeuse, de dire : ‘’Nous sommes là pour faire une marche de sensibilisation et d'informations dédiée au cancer du sein. Marchons en rose contre le cancer, pour dire que le cancer est une réalité. Le cancer est une maladie qui se guérit. Le cancer n'est pas une maladie contagieuse. Mais également réveiller les consciences, informer et sensibiliser les populations : femmes, hommes, enfants sur la prévalence ; comment faire la prévalence sur le cancer, afin de ne pas être confronté à des stades très avancés."

Cette 5e édition est axée sur le thème "Qualité de la prise en charge des malades". C’est pourquoi la présidente de l'Association cancer du Sénégal n'a pas manqué d’évoquer la fermeture de l'hôpital Le Dantec. "Aujourd'hui, personne n'ignore que l'hôpital Aristide Le Dantec qui était l'hôpital de référence sur le cancer a été fermé pour une nouvelle construction. Malheureusement, ceux qui sont les plus impactés, ce sont les malades du cancer. Parce que le cancer est une maladie dont on ne peut pas interrompre le traitement. Nous sommes aujourd'hui confrontés à certains problèmes dont le manque d'espace pour pouvoir faire la chimiothérapie et aussi la radiothérapie", s’est-elle désolée. Soulignant qu’avec la fermeture de l'hôpital Le Dantec, il y a eu un rush sur l’hôpital Dalal Jamm où des problèmes subsistent.

‘’Nous relançons au président de la République un cri du cœur par rapport à ces beaux appareils de première génération qui sont à l'hôpital Dalal Jamm avec lesquels il y a un sérieux problème technique".

En effet, la présidente lance un appel au directeur général de la Senelec qui, indique-t-elle, doit pouvoir faire quelque chose pour le bien-être de ses sœurs, de ces femmes, de ces filles. "Je le connais. Je sais qu'il est engagé par la lutte contre le cancer. Donc, M. Bitèye, nous vous demandons de renforcer les capacités électriques de Dalal Jamm, pour qu'on ne puisse plus avoir de machines en panne, parce que tout simplement, il y a des défaillances électriques au niveau de Dalal Jamm".

"50 femmes prises en charge"

Entre 2015 et 2022, l'Association cancer du sein Sénégal a pris en charge 50 femmes. Elle prend en charge tout le traitement du début à la fin. Pour cette 5e édition, l’association a prévu de faire des campagnes de dépistage aux HLM 5, à Kédougou, Saraya et Sédhiou.

De son côté, la présidente de la Ligue sénégalaise contre le cancer, Dr Fatma Guenoune, indique que leur plaidoyer est de parvenir à plus d'équité dans la prise en charge du cancer. Car, dit-elle, 80 % de la population est démunie, il y a la cherté de la vie et les ménages sont dans les difficultés. ‘’De plus, si on doit accompagner un malade du cancer, c’est un traitement long et coûteux", souligne-t-elle. "Actuellement, la ligue n'a plus de ressources pour accompagner les malades, c’est pourquoi que je fais appel à toutes les bonnes volontés d'aider la Lisca à accompagner les malades du cancer", lance Dr Guenoune.

Ayant pris part à la marche, Dr Diop a fait savoir que l'État a fait beaucoup d'efforts dans la lutte contre le cancer. "Aujourd’hui, dans chaque région du Sénégal, de Dakar à Kédougou en passant par Kaolack et Kaffrine, vous avez la possibilité d'avoir l'examen de mammographie. Nous avons la chimiothérapie qui est gratuite et qui est décentralisée dans beaucoup de régions. Nous avons également la subvention de la radiothérapie. Nous avons la chance d’avoir quatre appareils. Nous avons également la chance de démarrer le Centre national d’oncologie qui, au finish, sera un hub en matière de prise en charge du cancer".

Il renseigne que la mammographie a été subventionnée à 15 000 F. ‘’Notre ambition, c’est de le maintenir à 15 000 F pour toute l'année et pourquoi ne pas la rendre gratuite ! Le ministère est conscient du cri du cœur qui a été lancé’’, dit-il.

Fatima Zahra Diallo (Stagiaire)