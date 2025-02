Comme le conseiller institutionnel Fabrizio Ravanelli et l'entraîneur Roberto De Zerbi, le président de l'Olympique de Marseille Pablo Longoria n'a pas apprécié l'arbitrage de Jérémy Stinat lors de la défaite de son équipe à Auxerre (0-3) ce samedi. "Tout est organisé depuis le jaune de Balerdi (à Angers). C'est de la vraie corruption !", a lancé le dirigeant olympien dans les travées de l'Abbé-Deschamps d'après des propos rapportés par La Provence.

"C’est prévu, c’est orienté cette histoire. Il y a penalty sur Merlin, quatre arbitres européens m’ont dit que c’était le cas. Et le plus gros scandale, c’est le carton rouge de Cornelius", a ajouté l'Espagnol, toujours selon le site du quotidien régional, avant de s'emporter un peu plus : "C’est un championnat de merde (sic). (...) Si l'OM a une proposition pour la Super League, on part tout de suite." Ambiance...