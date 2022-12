Annonçant la célébration de ses 50 ans de carrière musicale, Omar Pène a exprimé toute sa joie de recevoir le prix de l'Excellence, dans la catégorie des Arts, décerné par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Le chanteur à la fibre panafricaniste dédie cette distinction au peuple sénégalais.

Honoré par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) à travers le prix de l'Excellence dans la catégorie des Arts, le chanteur sénégalais Omar Pène est aux anges. Au moment de l’annonce du programme de la célébration de ses 50 ans de musique, il a exprimé toute sa gratitude à son public, aux médias, ainsi qu'au peuple sénégalais qui a toujours partagé aussi bien ses moments de bonheur que de peine.

‘’Ça nous fait chaud au cœur. Mais en tant que sénégalais, ce prix ne m'appartient pas ; il appartient au peuple. Ça s'est passé en dehors du pays, devant 15 chefs d’État. C'est un prix qui honore mon pays’’, s’est-il réjoui.

Mais cette distinction particulière honore aussi l'artiste. Pour lui, cette reconnaissance prouve qu'il est très bien écouté. ‘’Mieux vaut tard que jamais’’, dira le panafricaniste. ‘’Nous œuvrons pour le continent. Nous sommes concernés par tout ce qui se passe en Afrique. Nous portons la parole de tout un continent. Parce que moi, je suis un afro-optimiste. Et je suis sûr et certain que la génération actuelle est très consciente que nous pouvons y arriver’’, a expliqué le musicien qui a toujours œuvré pour la paix.

Dans une de ses chansons, Omar Pène a appelé au dépôt des armes. Le morceau ‘’Africain’’ dénonce les coups d’État, la guerre. Le clip ‘’Soweto’’ cloue au pilori l’apartheid. À l’époque, quand il composait cette chanson, certains ignoraient même qui était Nelson Mandela.

Après ‘’Soweto’’, il y a eu ‘’Nkrumah’’, qui célèbre le premier président du premier État ouest-africain indépendant. Ainsi, son engagement panafricain se fait sentir tout au long de sa carrière.

‘’Je suis devenu chanteur, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et je me suis dit qu'il ne faut pas que les gens de l’extérieur viennent nous montrer ce que nous devons faire. Nous avons des capacités à montrer, à mettre en avant. Nous avons tout pour réussir. Il faut croire en nos possibilités. Quand j’entends, hors de nos frontières, les gens dire : ‘Nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde’, alors moi, je dis que nous devons tout faire pour ne pas faire partie de cette misère du monde’’, a invité l’une des figures de proue de la musique africaine.

La planète, source d'inspiration

Par ailleurs, Omar Pène donne rendez-vous tout au long de l'année 2023 pour célébrer la musique, mais surtout la planète. Ce, à l'occasion de ses 50 ans de musique.

‘’La planète a été et restera, toute ma vie, la source de toute mon inspiration. Pour suivre les traces des architectes, j'ai toujours cherché à apporter ma part à la construction d'un monde responsable et durable’’, a indiqué le chanteur qui a récemment sorti l’album ‘’Climat’’ qui évoque les problématiques liées au réchauffement climatique.

‘’C'est tout le sens de mon œuvre musicale née au cœur de la biodiversité des terroirs du Saloum et de l'empire mandingue. Comme dit Tierno Bokar, le sage de Bandiagara, ma musique est une sorte d'allégorie sortie des terres pour instruire et nourrir notre imaginaire collectif’’, a déclaré Omar Pène invitant les gens à rejoindre la communauté des écoplanètes.

Le chanteur s'exprimait à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) à laquelle il est lié depuis son enfance. Son père y travaillait au niveau de la bibliothèque. Ce lieu où il met les pieds depuis 30 ans est mythique pour lui. ‘’J'étais élève dans une école située à Fann. À la descente, je venais voir mon père à la bibliothèque. Je voyais des étudiants passer, réviser, etc. Le calme qui régnait à l'université impressionnait. Malheureusement, je n'ai pas pu poursuivre mes études pour devenir étudiant. Mais quand je suis devenu chanteur, je me suis donné la peine de chanter pour les étudiants. Je suis fan d’eux. Je vois en eux l'avenir’’, a dit Omar Pène.

‘’À chaque fois que je viens jouer un concert à l'université, je dis à mes amis que c'est le lieu que j'apprécie le plus. Parce qu’à chaque fois que je suis là, je me donne à fond. Le concert que je donne à l'université n'a pas son pareil ailleurs’’, a ajouté l’ambassadeur de la paix. Il a cherché les voies et moyens pour que l'université soit un espace convivial. Il est d'avis que l’étudiant doit étudier dans de très bonnes conditions.

BABACAR SY SEYE