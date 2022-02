Dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’, il est indiqué que ‘’l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal est nominée au prix Nobel de la Paix 2022 par M. Erik Orsenna, économiste, écrivain, professeur et membre de l’Académie française ; Geneva Water Hub, un centre de l’université de Genève qui promeut un plaidoyer politique pour l’utilisation de l’eau comme instrument de paix et de coopération ; le Réseau international des organismes de bassins (RIOB), dont le principal objectif est de promouvoir des relations permanentes entre les organismes intéressés par la gestion globale des ressources eau par bassins’’.

Ils ont ensemble décidé de proposer la candidature de l’OMVS, parce qu’ils jugent que l’organisation ‘’a, depuis 50 ans, démontré qu’un cours d’eau peut être à la fois vecteur de paix régionale, levier de progrès économique et ferment d'une culture commune, en mettant en œuvre des principes de gouvernance et des programmes d'action garantissant une utilisation durable et partagée de l'eau entre ses quatre pays riverains’’.

Aussi, ‘’ils ont estimé qu’à l'heure où les conflits liés à l'eau vont se multiplier sous les effets du changement climatique et de la pression démographique, l'OMVS peut inspirer d'autres bassins fluviaux pour promouvoir la solidarité entre territoires amont et aval autour de la gestion de la ressource en eau en tant que bien commun. Ainsi, récompenser l'OMVS enverrait un message politique fort : affirmer que l'eau est au cœur des futurs enjeux géopolitiques ; diffuser et pérenniser un modèle de gouvernance transfrontalière exemplaire à partir d'uncontinent malheureusement marqué par l'instabilité politique et les conséquences déjà perceptibles du changement climatique’’. Par ailleurs, d’après toujours le communiqué de l’OMVS, ‘’cette nomination est une nouvelle distinction qui arrive au moment où la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal célèbrent le cinquantenaire de la création de l’OMVS, 50 ans de gestion exemplaire du fleuve’’.