Dans le cadre de la lutte contre l’insécurité, le Service régional de sécurité publique (SRSP) de Dakar a organisé une opération de sécurisation des personnes et de leurs biens dans leurs secteurs de compétence de grande envergure avec mutualisation des forces, dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 janvier 2025. Effectuée entre 21 h et 6 h, elle a permis, selon nos sources, d’enregistrer un effectif engagé de 592 éléments, dont 283 du Groupement mobile d’intervention (GMI) et comme moyens roulants 52 véhicules.

À l’issue, renseignent nos interlocuteurs, 260 individus ont été interpellés, dont 171 pour vérification d'identité, 52 pour ivresse publique manifeste, 14 pour nécessité d'enquête, un pour vol, cinq pour flagrant délit de vol, un pour association de malfaiteurs, vol en réunion, un pour tentative de vol et menace de mort avec arme blanche, un pour menace de mort avec arme blanche, deux pour recel.

Il y a aussi un pour offre et cession de chanvre indien (cinq cornets), quatre pour détention et usage de chanvre indien (deux cornets et un joint entamé), un pour détention de haschisch (un joint), un pour conduite sans permis de conduire, un pour abandon de véhicule à un tiers non-détenteur de permis de conduire, un pour tentative de corruption, défaut d'assurance et de permis de conduire, un pour violence à ascendant, un pour coups et blessures volontaires (CBV) et mise en danger de la vie d'autrui, un pour détention et usage de produit cellulosique. Lors de cette opération, 538 pièces afférentes à la conduite de véhicules ont été saisies et 12 véhicules et une moto mise en fourrière.