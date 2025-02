Oumou Wane, nouvelle ambassadrice économique de l’Afrique en Italie

La Sénégalaise devient la figure de proue d'ItalAfrica Centrale pour quatre nations africaines. Sa mission : promouvoir des initiatives de coopération économique et attirer les investisseurs européens vers des marchés prometteurs.

La Chambre de commerce ItalAfrica Centrale renforce sa présence en Afrique de l'Ouest, avec la nomination de Dr Oumou Yaya Wane au poste de directrice générale déléguée chargée de promouvoir les initiatives de coopération économique dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest.

Le mandat de Dr Wane s'étend initialement sur trois pays stratégiques : "Responsable de la promotion des initiatives de coopération économique dans la République de Côte d'Ivoire, dans la République du Sénégal et dans la République islamique de Mauritanie", précise le document d'annonce. Cette zone d'influence couvre des économies majeures de l'Afrique occidentale francophone, positionnant Dr Wane comme une figure clé des relations économiques italo-africaines.

Selon Oumou Wane, son champ d'action s'étendrait également à la Sierra Leone, élargissant ainsi sa sphère d'influence à quatre nations ouest-africaines. "Ces pays africains en voie d'émergence pour lesquels je souhaite trouver des débouchés et des capitaux, disposent de ressources en talents et infrastructures capables de séduire les investisseurs italiens et européens", souligne la nouvelle directrice générale déléguée.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle sera chargée de mettre en œuvre plusieurs axes stratégiques clairement définis dans sa lettre de mission. Il s'agira notamment de ‘’promouvoir et d'organiser des activités de nature économique, sociale, scientifique et institutionnelle visant à approfondir la connaissance mutuelle et les échanges" entre l'Italie, l'Europe et les pays africains sous sa responsabilité.

Son rôle comprend aussi la promotion des "collaborations, des accords et des conventions entre les institutions et les entreprises opérant en Italie, en Europe et en Afrique" ainsi que l'organisation de "conférences, des réunions, des recherches et des événements à ces fins, en accord avec la présidence".

"L'Afrique n'est pas condamnée aux seconds rôles, il est grand temps qu'elle rentre dans la cour des grands et soit innovante en termes d'investissements !", estime la cheffe d'entreprise dans une déclaration reflétant sa détermination à repositionner le continent dans l'économie mondiale, non plus comme simple fournisseur de matières premières, mais comme partenaire innovant et stratégique.

Le président de la Chambre de commerce ItalAfrica Centrale, Alfredo Carmine Cestari, souligne que cette nomination n'est pas le fruit du hasard, mais "le résultat de l'amitié témoignée à la Chambre de commerce de l'engagement pris au fil des ans pour promouvoir les activités commerciales, entrepreneuriales et institutionnelles au niveau international".

L'institution, dont le siège principal est situé à Milan, dispose également de bureaux à Naples, à Rome, à Bruxelles ainsi qu'en Afrique à Kinshasa, à Pointe-Noire, à Malindi et à Luanda.

Pour Oumou Yaya Wane, cette nomination représente à la fois une reconnaissance internationale de son expertise et une plateforme pour concrétiser sa vision d'une Afrique plus intégrée et mieux positionnée dans l'économie mondiale.