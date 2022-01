Dans l'assourdissant tapage de la coalition BBY et de ses listes parallèles, celle de la grande coalition Wallu Sénégal, portée par Ibrahima Ba dit ‘’TP’’, est parvenue à exister et à se frayer un chemin aux élections départementales de Matam. Le bilan ‘’famélique’’ du président du conseil départemental sortant est un motif d’espoir pour l’entrepreneur qui compte faire de l’intercommunalité son cheval de bataille, une fois élu.

Dans une région estampillée ‘’Titre foncier’’ du président Macky Sall, la survie d'une once relève quasiment d'un miracle. Tant les pontes du pouvoir, fils du terroir, ne se sont pas ménagés pour réduire toute opposition à sa ‘’plus simple expression’’. C’est dire la prouesse réussie par Ibrahima Bâ ‘’TP’’ d’être parvenu à inscrire la liste Wallu Sénégal dans la course pour le fauteuil départemental. Face à l'arsenal logistique et aux moyens colossaux déployés par la liste BBY et, dans une moindre mesure, la liste parallèle de la coalition de l’Avenir, Wallu Sénégal fait figure de David face à Goliath.

Mais cela ne semble pas inquiéter, outre mesure, le porte-étendard des couleurs jaune et bleu.

‘’Personne ne connait le nom du président du Conseil départemental de Matam’’

‘’Cela fait sept ans que le président du Conseil départemental de Matam est en place. Mais jusqu'ici, il n'a présenté aucun bilan. La preuve en est que personne ne connait son nom, tellement c'est un président fantôme. C’est parce que la déception est immense face aux immenses potentialités qu'offre ce beau département que j'ai décidé de m’engager, explique-t-il d'abord. Je suis la tête de liste et plénipotentiaire de la grande coalition de Wallu Sénégal et ma fonction de consultant me permet de connaitre tous les maux dont souffre le département de Matam. Je suis né ici ; je vis ici. J'habite, ici. Je ne suis pas de ceux-là qui ne viennent qu'un week-end pour rentrer’’, explique-t-il.

Pour accéder au douillet fauteuil du Conseil départemental de Matam, Ibrahima Bâ devra déloger le président sortant Amadou Djibril Diallo ; celui qui est couvé par le très influent député-maire des Agnam, Farba Ngom. D'ailleurs, selon certains observateurs avertis de la situation politique de la région, si jamais le président Amadou Djibril Diallo est reconduit pour un second mandat, ce sera plus grâce à la capacité de persuasion de son mentor qu’à ses faits d'armes.

Ainsi, TP veut mettre en lumière les limites de son adversaire pour dérouler un programme qu'il a concocté pour améliorer les conditions d’existence de ses concitoyens du département. ‘’J'ai réfléchi sur un programme qui fera la part belle aux femmes pour leur autonomisation, mais aussi, nous accorderons un grand intérêt à l’agriculture et à l’éducation. Ainsi, le développement sera à portée de main, avec le mécanisme de l’intercommunalité. Le solaire deviendra une réalité, si jamais les populations me portent à la tête du département. Les jardins seront fonctionnels grâce au système solaire, ainsi, les femmes et les hommes n'auront plus à payer du gasoil pour alimenter le courant’’, promet-il.

Au sujet de la polémique entourant le site de l’université Souleymane Niang de Matam, le candidat de Wallu Sénégal est clairement pour l’éclatement des sites de l’université. ‘’Je suis pour une université multi-sites, car c'est ce qui permettra aux autres localités de se développer. Avec l’éclatement des sites, chaque territoire va voir ses potentialités être valorisées avec une faculté’’, dit-il avec certitude.

Djibril Bâ