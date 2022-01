Venu prêter main-forte à la tête de liste de la coalition Yewwi Askan Wi de la commune de Golf-Sud, après une journée de caravane à travers les artères de Guédiawaye, Ousmane Sonko n’a pas raté les candidats de BBY dans la commune de Golf-Sud et de la ville. Il a appelé les populations à faire le bon choix qui consiste à voter les candidats de Yaw.

La ville de Guédiawaye a reçu la caravane des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw), avant-hier. El Hadj Malick Gakou du Grand parti était accompagné du candidat de cette ville, Ahmed Aidara, et du leader du Pastef, Ousmane Sonko. Leur caravane s’est terminée par la cérémonie de présentation du programme de la candidate de Yaw à la commune de Golf-Sud, Khadija Mahecor Diouf. En marge de cette cérémonie, M. Sonko a vilipendé les deux candidats de BBY : celui de Golf-Sud, Lat Diop, et de la ville, Aliou Sall.

Selon le leader du Pastef, la victoire est claire entre le BBY et Yaw dans cette partie de la banlieue dakaroise. ‘’Vous de Guédiawaye, je voudrais juste que vous sachiez que si on vous parle de la ville, vous savez bien que celui qui est à la tête de cette mairie, depuis sept ans, est juste un maire par accident. A l’époque, il se cachait derrière des listes pour, par la suite, laisser le soin aux conseillers de décider pour ne pas dire de l’élire. S’il y avait un scrutin direct, il ne serait jamais maire de Guédiawaye. J’ai écrit un livre pour parler du pétrole. J’y ai dit que si nous étions dans un pays où le frère d’Aliou Sall n’était pas président, il serait en prison depuis longtemps. Il a tellement fait de malversations et de mauvaises choses dans ce dossier. Depuis lors, je n’ai reçu aucun démenti, encore moins être convoqué au tribunal’’, a indiqué M. Sonko.

Avant de s’attaquer au candidat de la commune de Golf-Sud qu’il dit bien connaitre, pour être arrivé à l’Ena, une année après lui. ‘’Dans cette école, nous savons tous ce que deviennent les premiers. Lui, il faisait partie des derniers. Nous nous connaissons tous. Je voudrais aussi vous dire que si un fonctionnaire de l’Etat vient vous dire qu’il est millionnaire ou un milliardaire, il est un voleur. Moi, j’ai travaillé pendant longtemps et je n’ai jamais eu de millions, encore moins de milliards. Quand je quittais la Fonction publique, j’avais moins de 500 000 F CFA dans mon compte bancaire et je l’ai dit publiquement. Un fonctionnaire, qu’importe là où il est affecté où il travaille, s’il se pointe devant vous pour essayer de vous corrompre, il est un grand voleur’’.

Sonko d’ajouter : ‘’Maintenant, entre la ville de Guédiawaye et la commune de Golf-Sud, il faut éviter d’élire des maires qui, si Macky Sall perd le pouvoir en 2024, ils auront maille à partir avec la justice. Je vous le dis ici. Votez pour des gens intègres, disciplinés, qui ont des mains propres et des patriotes, à savoir Mahecor et Ahmed Aidara. Sénégalais, il est temps que vous fassiez un bon choix. On ne pas construire ce pays par la tricherie et les malversations. Vous ne pouvez pas tourner le dos à ces candidats intègres et votez pour des voleurs pour recevoir en contrepartie des 2 500 et 5 000 F CFA. Refusez cela’’, a-t-il harangué. Avant de déclarer que si les populations veulent une ville de Guédiawaye et une commune de Golf-Sud émergentes, comment elles le souhaitent, Khadija Mahecor Diouf et Ahmed Aidara sont la solution.

‘’Nous avons beaucoup d’ambitions pour cette commune’’

Après le leader du Pastef, la candidate de Yaw à Golf-Sud a présenté son programme intitulé ‘’H27’’. Khadija Mahecor Diouf renseigne que son programme touche les secteurs de l’éducation, du sport, de l’aménagement, du cadre de vie, de la santé, de la culture, entre autres. Elle promet de faire sa déclaration de patrimoine une fois élue maire, d’organiser, chaque année, un forum de l’emploi, de transformer la corniche, de faire une carte citoyenne qui permettrait à la population golfoise de bénéficier des biens publics de la commune.

La ‘’Lionne du Pastef’’ compte, aussi, faire l’audit des institutions sanitaires de la localité, avant d’augmenter leur plateau technique, de financer les femmes et le secteur artisanal. ‘’J’ai des ambitions pour cette commune. Souvent, on me demande si tout ce que je dis dans mon programme est réalisable ; je dis oui. C’est un programme qui se fera avec la population de Golf. Rien ne se fera sans elle. Elle va venir construire cette commune avec nous. Chaque six mois, nous allons leur donner l’occasion de parler avec nous, pour dire ce qu’elle pense de notre gestion. Nous allons exploiter cette commune pour en faire une de rêve. Nous avons beaucoup d’ambitions pour cette commune. Nous avons les clefs du changement de cette commune, car la population souffre. Nous souffrons. Votez pour nous, pour qu’on puisse réaliser le projet de société que nous avons pour vous’’, a lancé la candidate de Yaw dans la commune de Golf-Sud.

Les 12 candidats de BBY des communes de Pikine en caravane Ce samedi, dans le département de Pikine, les 12 candidats de BBY des communes et celui de la ville, Abdoulaye Thimbo, étaient en caravane. Le convoi s’est ébranlé de la mairie de la ville. Ils ont fait les principales artères des 12 communes pour présenter leur programme et parler de leur bilan, après sept ans d’exercice pour certains. A Guinaw-Rails aussi, la candidate de Wallu Askan Wi, la députée Mame Diarra Fam, était en meeting. Idem pour le maire de la commune de Wakhinam Nimzatt, Racine Talla, qui parlait à ses militants. Un peu plus tôt, le président de la Cojer départementale de Guédiawaye, Yaya Ba, était en caravane. Il dirige une liste parallèle à celle de BBY. Pour le restant des candidats, opposition comme pouvoir, il y a avait, au menu, des visites de proximité, des visites à domicile et des réunions publiques d’information.

CHEIKH THIAM