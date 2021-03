Ousmane Sonko a rendu visite, ce samedi, au président du parti politique FDS/Les Guelwaars, Dr Babacar Diop. Au cours de cette rencontre, le leader du Pastef a informé qu’il prend en charge les jeunes qui ont été blessés, lors des évènements passés. Il a aussi soutenu que ‘’la lutte continue, pour l’honneur des martyrs’’.

Depuis sa libération sous contrôle judiciaire, dans l’affaire qui l’oppose à la masseuse Adji Sarr, Ousmane Sonko fait la tournée de ses soutiens, en allant rendre visite aux mouvements citoyens et partis politiques qui ont joué un rôle dans sa libération. Il est également question, pour le leader du Pastef, d’aller présenter ses condoléances aux familles éplorées et rendre visite à tous ceux qui se sont blessés, lors des très violents affrontements entre forces de l’ordre et manifestants.

C’est dans le cadre de ce programme que le principal opposant de Macky Sall s’est présenté, ce samedi, au siège du parti Fds/Les Guelwaars. Après une visite guidée des locaux du parti du docteur Babacar Diop, sis dans un quartier calme des Parcelles-Assainies, à l’Unité 15, M. Sonko a fait savoir, au cours des échanges, qu’il prend en charge les manifestants qui ont été blessés.

Il y a des blessés assez graves, selon lui. ‘’Des gens ont perdu un œil ; d’autres ont perdu un membre de leur corps. Et il y a des personnes qui sont dans le coma, alités avec des traumatismes assez graves’’, a-t-il relevé. ‘’Nous leur apportons déjà notre soutien absolu. Tous ceux qui ont été blessés dans ces évènements sont actuellement entièrement pris en charge par nous-mêmes, avec les maigres moyens dont nous disposons. Tous les frais de transport, d’intervention chirurgicale, de médicaments ont été pris en charge et continueront à être pris en charge’’, a déclaré la tête de file du Pastef.

En effet, la Croix-Rouge a informé avoir secouru 590 blessés au cours de ses interventions. Parmi ces blessés, 288 ont été secourus à Dakar, 109 à l’Ucad, 77 à Pikine, 33 à Bignona, 29 à Ziguinchor, 25 à Guédiawaye, 21 à Rufisque, 8 à Mbacké et à Touba. Et il y a eu une dizaine de pertes en vies humaines.

S’agissant des morts, Ousmane Sonko a rendu visite aux familles en deuil à Cambérène, aux Parcelles-Assainies, à Keur Massar et à Yeumbeul. Il assure qu’il ira prochainement à Ndoffane, à Bignona, à Ziguinchor et à Diaobé pour partager la douleur des familles éplorées.

‘’Ces sacrifices ne seront pas vains’’

‘’Si j’avais su que des personnes allaient perdre leur vie, je ne serais pas entré dans l’arène politique, même si ce n’est pas de ma responsabilité’’, a dit Ousmane Sonko. Qui s’empresse d’ajouter : ‘’Ça doit être un élément de conscience, parce que le peuple ne nous doit plus rien. Nous n’avons donc plus le droit de reculer.’’ Il assure que la raison pour laquelle ces jeunes ont fait ‘’don’’ de leur vie ‘’ne sera pas vaine’’. Car ‘’ce n’était pas pour soutenir Ousmane Sonko. Ils ont soutenu la démocratie, la liberté au Sénégal’’. D’ailleurs, pour le leader du Pastef, si des acteurs qui étaient totalement en marge du débat politique se sont, cette fois-ci, prononcés sur cette question, ‘’c’est parce c’est le Sénégal qui était en jeu’’.

Prenant la parole, Dr Babacar Diop a abondé dans le même sens. Il estime que ‘’les victimes sont des martyrs’’. ‘’Nous ne devons jamais les oublier. Leurs noms doivent être inscrits sur le cadrant de l’histoire. Ils doivent être célébrés. Et la meilleure manière de les célébrer, c’est de tout faire pour radicaliser la démocratie. C’est faire de telle sorte que l’idéal de la justice soit une réalité au sein de notre société. Cela nécessite une transformation en profondeur de nos institutions politiques pour les rendre plus démocratiques’’.

A cet effet, Ousmane Sonko soutient qu’il est plus que jamais temps de saisir le message du peuple. ‘’Le combat sera acharné, tant que le régime de Macky Sall et sa justice ne libéreront pas tous les détenus politiques qui sont actuellement au nombre de 150’’, fulmine-t-il.

Le peuple sénégalais a lancé un message fort aux politiciens, d’après lui. ‘’Nous avons un très grand peuple qui sait le montrer quand il le faut. Il faut que nous soyons de très grands acteurs politiques. C’est à nous, acteurs politiques, de nous hisser à cette hauteur-là. L’acteur politique doit dépasser son peuple et non pas être dans la crainte. Parce que, si on n’est pas capable d’avoir cette avance sur le peuple pour l’orienter, l’aiguillonner, lui inculquer des principes, ce n’est pas la peine de faire de la politique’’, avance l’opposant de Macky Sall. ‘’Le peuple sénégalais ne veut plus de dirigeants comploteurs. Il n’attend pas de ses dirigeants qu’ils démontrent de leur capacité à la fourberie, au mensonge, à la manipulation des opinions. Il n’attend pas de ses dirigeants comme seule valeur, la capacité à nuire à l’adversaire politique’’, poursuit-il.

Pour sa part, le porte-parole du parti FDS/Les Guelwaars, Serigne Assane Kane, est revenu sur ce qui a motivé leur soutien. En effet, le parti du Dr Babacar Diop a été le premier acteur politique à afficher publiquement sa position, alors qu’Ousmane Sonko ne s’était même pas adressé aux Sénégalais. ‘’On peut avoir des divergences de point de vue avec le président Ousmane Sonko, mais aucun Sénégalais censé ne peut une seule fois douter de sa probité morale et de son amour pour le Sénégal. Qu’il a d’ailleurs payé au prix fort, avec une radiation de la Fonction publique. C’est pour cela que FDS/Les Guelwaars s’est engagé auprès du Mouvement pour la défense de la démocratie pour démonter cette cabale politique’’, a-t-il expliqué.

Monsieur Kane reste catégorique : ‘’Il ne s’était pas agi d’une affaire privée, mais d’un contentieux politique entre deux camps. Nous avons, d’une part, le camp de ceux qui se servent, avec lâcheté d’ailleurs, du pouvoir d’Etat, pour détruire des adversaires politiques, qu’ils n’ont pas le courage d’affronter à travers une compétition démocratique. Le deuxième camp, c’est celui des démocrates, des patriotes.’’

Les Sénégalais sauront le salaire du président, des ministres et des directeurs

A cela, Ousmane Sonko ajoute que le Sénégal reste un pays, une référence en Afrique et dans le monde, même s’il est un petit pays. Il croit ferme que la révolution en Afrique dont on parle ‘’peut bel et bien commencer par le Sénégal. Et que si l’on réussit, cela fera tache d’huile partout en Afrique’’. Pour le leader du Pastef, ‘’c’est pour cela qu’ils sont nombreux les ennemis qui ne veulent pas que cela arrive et ils ne sont pas seulement au Sénégal’’. Considérant que la politique peut être noble, ‘’qu’on peut servir Dieu à travers la politique’’, il invite les gens à ne pas s’engager en politique dans le but de s’enrichir.

‘’Celui qui veut des millions ou des milliards, doit créer son entreprise’’, dit-il. Et d’ajouter : ‘’C’est pour cela que le jour où nous serons au pouvoir, tous les Sénégal sauront le salaire du président, celui des ministres et celui des directeurs généraux, etc. Et nous nous efforcerons aussi à combattre la corruption, les détournements de biens publics et l’escroquerie. Parce que c’est comme ça qu’ils sont tous devenus des milliardaires. Mais le pays ne peut pas se développer comme ça. Ce n’est pas normal qu’une minorité garde dans des comptes off-shore l’argent qui devrait permettre de construire des hôpitaux et de créer des emplois.’’

BABACAR SY SEYE