La communauté chrétienne du Sénégal a célébré, ce weekend, le 135e pèlerinage marial de Popenguine. Cet événement unique dans l’agenda religieux des fidèles chrétiens a ressemblé cette année plus de 26 000 marcheurs et des centaines de milliers de pèlerins dans le village mythique de la Petite Côte. Une manière de manifester leur fierté d’appartenir à cette communauté.

Plusieurs centaines de milliers de pèlerins ont fait le voyage annuel de Popenguine, cette année. Un pèlerinage qui, depuis plus d’un siècle, draine des foules innombrables venues prier la Vierge Marie dans le sanctuaire du village, devenu une propriété nationale. Lors de son discours inaugural, monseigneur Benjamin Ndiaye a rappelé, devant le ministre de l’intérieur venu présider la cérémonie officielle, toute la fierté de la communauté chrétienne d’effectuer ce pèlerinage chaque année de plus belle, le tout dans une cohabitation harmonieuse avec les musulmans.

‘’Les chrétiens du Sénégal sont conscients de leur petit nombre et de leur richesse, fiers de la foi reconnue par la Constitution et avec des parents musulmans. Monsieur le Ministre de l’Intérieur, nous voulons demeurer au Christ dans la continuité du legs que nous ont laissé nos devanciers’’, a précisé d’emblée l’évêque.

C’est pour cette raison, dit-il, que l’État ne doit pas oublier les infrastructures religieuses secondaires qui devraient être une suite du programme de l’État de moderniser les infrastructures de base dans les foyers religieux.

L’évêque de Dakar, sur cette lancée, de dire : ‘’Nous saluons avec beaucoup de reconnaissance le programme de la modernisation des villes religieuses, avec le sanctuaire national de Popenguine. Mais n’oublions pas les sanctuaires secondaires comme celui de Témonto, dans le diocèse de Kolda, Elinkine, dans le diocèse de Ziguinchor, de Montrolland, dans le diocèse de Thiès, de Gouloumbou, dans le diocèse de Tambacounda, de Ndiafate, dans le diocèse Kaolack, de Sawal, dans le diocèse de Saint Louis, et de Grand-Yoff, dans le diocèse de Dakar.’’

Dans la même veine, poursuit Mgr Ndiaye, ‘’nous voici à Popenguine au pied de notre Dame de la Délivrande pour la 135e édition du pèlerinage marial. C’est un moment fort de la vie de notre communauté chrétienne qui justifie l’Action de grâce que nous faisons monter vers le Très-Haut par le biais de la Vierge Marie. Notre Dame de la Délivrande nous accueille ici et nous l’accueillons à notre tour dans nos vies, pour qu’elle apporte son fils, le sauveur Jésus Christ. Et avec Élisabeth nous disons : ‘Comment m’est-il donné que mon Seigneur vienne jusqu’à moi ?’’.

Dans le même cadre, a-t-il ajouté, ‘’au moment même où le thème du pèlerinage marial nous invite à offrir à la Vierge Marie l’hospitalité dans nos vies, convaincus que nous sommes qu’elle nous apporte le sauveur Jésus Christ, comment ne pas magnifier le cadre grandiose et magnifique qui justifie l’action très haute par le biais de la Vierge Marie ? Comment ne pas magnifier le cadre grandiose et hospitalier où nous venons de célébrer la messe solennelle, en l’honneur de Marie, mère de l’Église ?’’.

Car, précise l’évêque, ‘’ce cadre, même inachevé, offre déjà les garanties d’un avenir radieux dans ce village où, faut-il le souligner, est né l’un des premiers pasteurs autochtones de notre église locale, en la personne Hyacinthe Cardinal Thiandoum. Quel magnifique site pour un sanctuaire en la Vierge !’’.

Dans la foulée, monseigneur Benjamin Ndiaye a souligné que ce pèlerinage est un moment d’union de la communauté chrétienne du Sénégal. ‘’Depuis le 22 mai 1888, date du premier pèlerinage de Popenguine, la piété mariale a soudé les communautés catholiques dans la même profession de foi et la volonté d’enraciner l’évangile dans le terroir’’, a indiqué l’évêque.

Avant de terminer : ‘’Que notre prière de ce jour continue donc à nous orienter vers le bien de tout homme et de tout l’homme.’’

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POPENGUINE 2023

Antoine Félix Diome prêche l’amour et la paix

La 135e édition du pèlerinage marial de Popenguine s’est effectuée ce weekend. Une délégation dirigée par le ministre de l’Intérieur, représentant le chef de l’État, a pris part à la cérémonie officielle. Antoine Diome a profité de l’occasion pour lancer un appel à la paix dans ce contexte social bouillant du Sénégal.

Le ministre de l’Intérieur a conduit une forte délégation représentant le gouvernement du Sénégal à la cérémonie officielle du pèlerinage de Popenguine. Une occasion saisie par Antoine Diome pour lancer un appel à la paix.

‘’Monseigneur Benjamin Ndiaye, chers fidèles, nous faisons face à une crise des valeurs qui affectent notre société. Il est donc essentiel que nous profitions de cette occasion pour parler de cette société. L’amour que nous inspire Marie, ainsi que l’amour entre fidèles ou membres d’une même famille ou d’un pays, constitue le fondement d’une nation. Les valeurs morales de tolérance, de bienséance, de courtoisie, de politesse, de tenue et de retenue dans les actes et les paroles qui faisaient autrefois la force de notre société ont tendance à se disloquer, creusant ainsi un fossé entre nos concitoyens. Pour préserver notre tissu social, il est impératif que nous réaffirmions ces valeurs essentielles’’, a déclaré Antoine Félix Diome devant les centaines de milliers de fidèles venus sacrifier à la 135e édition du pèlerinage marial de Popenguine.

Pour le ministre de l’Intérieur, ‘’nous devons promouvoir le respect mutuel, l’empathie et la compréhension envers nos concitoyens. La solidarité et l’inclusion doivent être des principes fondamentaux guidant nos interactions quotidiennes. En cultivant un environnement bienveillant et respectueux, nous pourrons renforcer les liens qui nous unissent en tant que nation’’.

Dans cette dynamique, le ministre de l’Intérieur estime que l’Église, ainsi que toutes les religions présentes dans notre pays, joue un rôle central dans l’éducation et l’orientation des populations vers l’amour, la patience et la préservation des engagements de vie commune. Dès lors, continue-t-il, ‘’je tiens à magnifier le travail sacerdotal de l’Église catholique du Sénégal dirigé par monseigneur Benjamin Ndiaye, qui inculque aux jeunes les valeurs de l’amour et de la grandeur d’esprit’’.

En verve, le ministre de l’Intérieur de poursuivre : ‘’Les jeunes d’aujourd’hui sont les leaders de demain. Il est donc de notre devoir de leur transmettre les valeurs de paix, de tolérance, de respect qui sont si essentielles pour construire une société harmonieuse.’’

Antoine Diome estime que les jeunes sont confrontés à des défis majeurs dans le monde moderne, puisqu’ils font face à des pressions et à des tentations qui peuvent les éloigner des voies de la sagesse et de la paix. ‘’C’est pourquoi, précise-t-il, il est crucial de les guider, de les encourager et de leur montrer un exemple de vie basé sur l’amour et la non-violence. En cette 135e édition du pèlerinage marial de Popenguine, je souhaite donc inviter les fidèles chrétiens, les marcheurs et toutes les personnes présentes à renforcer leur engagement envers la paix’’.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)