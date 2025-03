Alassane Mballo dit ‘’Rane’’, un homme de 28 ans domicilié à Khar Yalla, comparaissait hier devant la barre de la Chambre criminelle du tribunal de Dakar pour des accusations de viol et de pédophilie sur une mineure de 5 ans. L’affaire, qui a suscité une vive émotion, a vu l’accusé reconnaître certains faits tout en contestant l'accusation la plus grave : le viol. Le parquet a requis 20 ans de réclusion criminelle.

Alassane Mballo, né en 1997, est accusé d’avoir commis des actes de viol et de pédophilie sur une mineure âgée de 5 ans au moment des faits. La victime a déclaré à l’audience : ‘’Je fais la classe de CM1. J'ai 9 ans et demi. Je connais l'accusé. C'est l'ami de tonton Tony. Il venait parfois à la maison. Il s'installait dans la chambre de tonton Tony. On était seul dans la chambre en train de regarder la télé. Quand tonton Tony est sorti un jour, il a enlevé mon pantalon, avant de me violer. Il a touché mes parties intimes. Il a enlevé son pantalon. Il m'a demandé de garder le silence. Maman et les autres membres de la famille étaient dans une autre chambre. Il m'a violée plus de cinq fois. Mais c’est moins de 10 fois.’’

La mère de la mineure, visiblement émue, a pris la parole lors de l’audience. ‘’À sa naissance, l’accusé et mon frère étaient les premiers à la voir. D’ailleurs, ils l’ont vue avant moi. Ils me l’ont montrée en photo’’, a-t-elle raconté. Elle a ajouté : ‘’Chaque fois qu’on va à la maison familiale, ma fille se dirige vers la chambre de Tony.’’ En pleurs, elle a également déclaré : ‘’Aucune somme d’argent ne va rétablir l’honneur de ma fille.’’ Ces mots ont suscité une vive émotion dans la salle d’audience où la fille et sa maman n’étaient pas les seules à pleurer.

Alassane Mballo a contesté l’accusation la plus grave tout en reconnaissant certains faits. ‘’Rien n’est vrai dans ce qu’elles ont dit. Il nous est arrivé plusieurs fois de regarder la télé ensemble’’, a-t-il affirmé.

Cependant, il a reconnu avoir caressé les parties intimes de la mineure à quatre reprises. ‘’J’ai une fois mis ma main sur son sexe, mais je ne l’ai jamais déshabillée. Je ne lui ai touché que la hanche’’, a-t-il déclaré à la barre. L’accusé, qui avait 25 ans au moment des faits, a également souligné qu’il avait une petite amie à l’époque. ‘’Je n’ai jamais déshabillé la mineure. Je reconnais lui avoir caressé les parties intimes, mais c’est tout’’, a-t-il ajouté.

Le parquet a souligné la gravité des faits. ‘’Un ami de la famille a profité de leur hospitalité pour agir de la sorte. Ça suscite une indignation au plus haut niveau’’, a déclaré le procureur. Il a également rappelé qu’Alassane Mballo avait avoué des actes de pédophilie, tout en contestant le viol. ‘’En admettant le contact sexuel, un médecin a relevé que la mineure a subi une pénétration sexuelle. Et la mineure l’a désigné comme l’auteur de ses agressions sexuelles’’. Le parquet a requis 20 ans de réclusion criminelle pour viol et pédophilie.

Maitre Ndiack Ba, l’un des avocats de la défense, a exprimé son embarras. ‘’Je suis très gêné pour plaider ce dossier. Je m’en remets à la sagesse du tribunal’’, a-t-il déclaré. Maitre Mbengue, un autre avocat de la défense, a reconnu les actes de pédophilie, mais a contesté l’accusation de viol. ‘’Il est constant qu’il y a des actes de pédophilie. Mais le viol pose problème. Même le certificat médical ne permet pas de conclure à une conjonction hyménale’’, a-t-il argumenté. Il a également souligné des incohérences dans le témoignage de la mineure : ‘’On dirait que la fille a récité une leçon à la barre. Une fille de son âge ne doit pas comprendre ce que c’est le viol.’’

Le tribunal a mis l’affaire en délibéré. Le verdict sera rendu le 15 avril.

MAGUETTE NDAO