Vingt mille personnes des départements de Matam et de Kanel sont directement impactées par les réalisations du projet d’amélioration de l’accès à l’eau potable par l’Office des forages ruraux. Ces infrastructures d’une valeur de plus de 900 millions F CFA ont été financées par l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (Aecid).

L’eau était une équation à plusieurs inconnus pour les populations des communes de Bokiladji et d’Orkadieré, dans le département de Kanel. Aujourd’hui, ce calvaire n’est plus qu’un souvenir, grâce à la politique de l’État du Sénégal pour un accès universel à l’eau potable.

En effet, l’Office des forages ruraux (Ofor), grâce à la subvention de l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (Aecid), a réalisé une série d’infrastructures dans les départements de Kanel et de Matam, dont les coûts s’élèvent à plus de 900 millions F CFA. ‘’Ce projet d’amélioration de l’accès à l’eau potable est financé sous forme de subvention à hauteur du million 500 mille euros, soit 984 millions F CFA par l’Aecid, à travers le Cadre association pays (Cap 2019-2023) qui lie l’État du Sénégal au Royaume d’Espagne, a précisé le directeur de l’Ofor, Hamade Ndiaye, lors de la cérémonie d’inauguration tenue à Thiagnaf. Ce projet vient renforcer la politique sectorielle de développement de l’accès à l’eau du ministère de l’Eau et de l’Assainissement et le Plan stratégique de développement de l’Ofor pour la période 2020-2025, en référence au Plan Sénégal émergent, dans son axe 2 relatif au capital humain’’, a-t-il ajouté.

Au village de Thiagnaf où la cérémonie s’est tenue de manière symbolique, le maire de la commune de Bokiladji a exprimé tout le soulagement de sa population d’avoir à disposition le liquide précieux. ‘’Nous sommes dans une commune où notre première préoccupation est l’eau. Et si vous avez des gens qui peuvent vous aider à en avoir, vous ne pouvez que leur rendre grâce. C’est le lieu de remercier la coopération espagnole pour toutes leurs réalisations ici’’, s’est félicité l’édile de Bokiladji.

Pour arriver à ce résultat probant, l’Office des forages ruraux ne s’est pas ménagé pour construire des châteaux d’eau dans certaines localités et des forages dans d’autres. ‘’Ce projet s’articule autour de plusieurs actions déterminées à partir de la situation de référence réalisée par l'Ofor en juillet 2017 et de l’identification conjointe des localités ciblées en relation avec le partenaire, l’Aecid, à travers deux volets relatifs au renforcement de la production et des ouvrages de stockage’’, a fait savoir Hamade Ndiaye.

Poursuivant les explications en détails, il a fait savoir que ‘’la réalisation de deux forages dans la zone du socle (commune de Bokiladji, département de Kanel), est caractérisée par la rareté des ressources, eu égard au contexte hydrogéologique. En réponse, un système de transfert d’eau douce sur 5 km a été entièrement réalisé et réceptionné. Le volet stockage a consisté en la réalisation de six châteaux d’eau, dont deux de 200 m3 à Béllinaibé Mbaila et à Hamarabé, et quatre de 150 m3 à Thiagnaf, Gaoudé Boffé, Ndiaffane Sorokoum et Koundel. À cela s’ajoute la pose de près de 35 km de canalisation pour la densification et l’extension des réseaux’’, a déclaré le directeur de l’Ofor.

20 000 personnes impactées

À l’extrême sud du département de Kanel, boire de l’eau potable relevait d’un véritable parcours du combattant. Les femmes pouvaient parcourir plus de cinquante kilomètres pour trouver le liquide précieux. D’où l’impact salvateur des réalisations de l’Ofor. ‘’Ces réalisations du projet permettront d’assurer une couverture correcte en eau potable de plus de 20 000 habitants et de leur cheptel dans les départements de Kanel et de Matam, et améliorer de manière durable les services d’accès à l’eau potable dans les localités ciblées’’, a souligné le boss de l’Ofor.

Il faut ajouter que selon les assurances des spécialistes hydrauliques locaux, ces réalisations inaugurées ont la caractéristique d’être conformes aux nouvelles orientations de l’Office des forages ruraux pour la réalisation de SAEP avec l’installation de huit unités de chloration pour améliorer la qualité de l’eau distribuée aux populations.

Djibril BA