Pétrole et gaz

Le chef de l’Etat, Macky Sall, préside ce matin le Conseil présidentiel sur le projet de loi relatif à la répartition et à l’encadrement de la gestion des recettes issues des hydrocarbures. ‘’Le Conseil présidentiel sur le projet de loi relatif à la répartition et l’encadrement de la gestion des recettes issues de l’exploitation des hydrocarbures, marque un tournant décisif dans la volonté du président Macky Sall de mettre en œuvre d’importants acquis consignés dans la Constitution depuis 2016, avec notamment la reconnaissance de nouveaux droits aux citoyens.

Après la constitutionnalisation des droits du peuple sur ses ressources naturelles, le chef de l’Etat a multiplié les réformes pour que les importantes retombées attendues du pétrole et du gaz soient porteuses d’un mieux-être pour tous les Sénégalais’’, renseigne le dossier de presse du Cos Pétrogaz transmis hier à ‘’EnQuête’’. D’après la même source, avec l’arrivée des premiers mètres cubes de gaz et des premiers barils de pétrole, le Sénégal verra sa croissance économique atteindre pour la première fois deux chiffres, avec un taux de 13,6 % attendu en 2023.

...Il est aussi rappelé dans le document du Cos Pétrogaz que les revenus attendus de l’exploitation pétrolière et gazière devraient également permettre au Sénégal de réduire sa dette publique, qui passera de 68 % du produit intérieur brut (PIB) en 2021, à 62,4 % du PIB en 2023, avant d’atterrir à 57,8 % en 2024. ‘’Trois importantes découvertes ont été réalisées au Sénégal depuis 2014 : Le champ pétrolier Sangomar, situé au large de Djiffère, a été découvert en 2014.

Les ressources de ce champ sont estimées à 630 millions de barils et le début de la production est attendu en 2023. Le champ gazier de Grand Tortue Ahmeyim (GTA), situé sur la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, a été découvert en 2015. Les réserves sont estimées à plus de 500 milliards de m3 de gaz naturel et le début de production est également attendu en 2023. Les champs Téranga et Yakaar ont été découverts respectivement en 2016 et en 2017, avec des réserves également estimées à 850 milliards de m3 de gaz’’, souligne la même source.