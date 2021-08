Après 48 heures de visite au Sénégal, le président de l’Olympique de Marseille a rencontré la presse nationale, hier, dans l’enceinte de l’institut Diambars. Lors de ce point de presse, Pablo Longoria a révélé ce qui pousse les clubs français vers l’Afrique pour des partenariats.

Le président de l’Olympique de Marseille a fait une visite de deux jours dans le ‘’pays de la Téranga’’. Le club qu’il dirige est partenaire de l’institut Diambars. Pablo Longoria a fait le déplacement, parce qu’il ne compte pas rester en rade dans la course des clubs occidentaux vers les jeunes pépites de l’Afrique.

Face à la presse, il a déclaré : ‘’En Afrique, il y a des possibilités encore très grandes. En vérité, c’est peut-être démagogique, c’est peut-être effectif, parce que c’est trop facile de dire que, dans le foot africain, il y a toutes les possibilités. Maintenant, c’est la vérité que les talents nous viennent directement de l’Afrique. Il y a quelque chose de différent.’’

Le président de l’OM de poursuivre : ‘’Il y a la liberté sur le terrain et moins de pression. Nous sommes passés à un niveau. On a cherché à avoir une spécialisation des joueurs, surtout en Afrique qui a son système de jeu. Qu’est-ce qu’on recherche de plus en Afrique ? (…) On cherche toujours à avoir de l’excellence, des talents sportifs au niveau international.’’

Sur cette lancée, il précise : ‘’Que ce soit dans une académie de football, un centre de formation ou un institut, il y a trois objectifs fondamentaux : le recrutement de joueurs, la formation des joueurs et l’aspect purement de la gestion des ressources.’’ Sur ce dernier aspect, Longoria félicite l’institut Diambars qui a su développer une gestion avec un niveau qu’il juge ‘’très bien’’.

‘’Il y a beaucoup de clubs professionnels en Europe qui n’ont pas la disponibilité que vous avez et surtout la capacité à faire évoluer des jeunes joueurs’’, a lancé le président phocéen à l’administration de Diambars.

Se projetant dans le futur, il a laissé entendre qu’il y a beaucoup de choses à développer entre les deux clubs. ‘’Il y a beaucoup de possibilités avec le football, ici au Sénégal. Il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup de choses à développer. Avec organisation, efficience et un vrai projet au niveau des recrutements, de la formation technique à développer ensemble, je considère qu’il y a beaucoup de possibilités de partenariat qui soit le plus positif pour le football en général et beaucoup de réussite pour ceux qui sont impliqués dans le partenariat’’, a ajouté Pablo Longoria.

Pour lui, ‘’c’est toujours intéressant d’avoir un lien au niveau technique avec un pays comme le Sénégal, puisqu’on connait le talent qu’il y a au Sénégal. Particulièrement, on peut avoir la possibilité d’élever le niveau des formations, des recrutements’’. D’ailleurs, indique-t-il, ‘’c’est l’objectif de relever le niveau dans toutes les équipes pour avoir la possibilité de porter l’OM et tous les clubs avec lesquels on peut faire des projets’’.

‘’Pour nous, avoir la possibilité de voir les performances sportives d’un joueur comme Bamba Dieng, avec le potentiel qu’il a, est toujours important. Il a fait une très bonne préparation avec notre équipe première’’, a-t-il ajouté, avant de vanter la collaboration avec son institut d’origine. ‘’Ça nous rend fiers de voir que c’est le fruit d’une collaboration entre nos deux institutions’’.

Enfin, martèle Pablo Longoria, ‘’on ne se fixe pas sur un nombre de joueurs à trouver ici, puisque cela risque de renverser nos projets. Nous prendrons le plus de joueurs possibles, du moment que ces jeunes talents nous intéresseront. Et cela sera le signe que notre projet fonctionne comme on le souhaite’’.

Diambars envisage une équipe féminine

Dans la même mouvance, Saër Seck, Président de l’institut Diambars, a fait remarquer l’importance de ce partenariat qui se focalise uniquement sur la discipline du football. D’ailleurs, il annonce le projet de monter une équipe féminine dans le centre. ‘’On a signé un partenariat et c’est tout de suite après qu’il y a eu une restriction causée par la Covid-19. Dans le cadre du partenariat avec OM, la discipline, c’est le football. Nous sommes en train de réfléchir, à Diambars, pour la mise en place d’une équipe féminine. Ce n’est pas encore quelque chose de décidé, mais le jour où cela sera décidé, en ce moment-là, nous le communiquerons’’, a promis l’ancien candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football.

Enfin, il a décliné ses projets pour l’équipe de Diambars, en vue de la prochaine saison du championnat africain de football. ‘’En ce qui concerne la prochaine campagne africaine, c’est vrai que c’est une équipe jeune qui a réussi à se qualifier pour la coupe de la confédération. Nous irons avec toute l’ambition qui a été un peu tracée, l’année dernière. Nous allons en tout cas essayer de consolider les résultats du Sénégal. Donc, cette équipe ne changera pas. Malheureusement, elle sera peut-être réduite, tout simplement, parce qu’un certain nombre de joueurs partiront. Mais certainement, ces joueurs seront remplacés par les plus jeunes’’, a assuré Saër Seck.

IDRISSA AMINATA NIANG