Le directeur général du Port autonome de Dakar, Aboubacar Sédikh Bèye, a présidé, hier, la cérémonie de présentation des vœux 2022 du personnel du Port autonome de Dakar. C’était également un moment de communion et de décorations des retraités 2021 du PAD, d’après un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’. A cette occasion, le travail réussi à la tête d’une entreprise aussi stratégique que le Port autonome de Dakar par le directeur général Aboubacar Sédikh Bèye a été salué. ‘’Le port se porte mieux.

Il a l’obligation de porter l’émergence du Sénégal. Malgré les contrecoups subis de la Covid-19 en 2021, le Port autonome de Dakar a su être résilient. Les résultats de l’exercice 2020 ont affiché 10,5 milliards de francs CFA de bénéfices à la fin de l’exercice budgétaire’’, a dit M. Bèye. Cependant, avise-t-il, ‘’le port se porte mieux, mais nous voulons qu’il se porte bien’’. C’est aux travailleurs de faire de leur mieux pour atteindre cet idéal.

‘’La vision stratégique du port 2019-2023 est adossée au Plan Sénégal émergent dont l’ambition est de positionner, à l’orée 2035, le Sénégal comme un acteur économique au service des économies africaines. Le Sénégal dispose d’atouts humains, géographiques, en sus de la paix sociale pouvant lui permettre d’être un hub maritime en Afrique et dans le monde. Le Port autonome de Dakar est appelé à exercer un tel leadership’’, a-t-il rappelé. Cela s’impose surtout avec la mise sur pied du port de Ndayane dont les autorités ont procédé à la pose de la première pierre le 3 janvier dernier.

...Aujourd’hui, ‘’les travailleurs du port sont appelés à porter l’émergence du Sénégal en faisant de sorte que le port de Dakar à Ndayane soit la porte d’entrée de la création, et de la transformation des ressources du Sénégal et de toute l’Afrique. Ndayane s’étendant sur 1 200 ha, doit être prêt à accueillir toutes les ressources du continent. Alors le port de Ndayane doit être porté maintenant par tous les portuaires. Tout un chacun doit jouer sa partition pour assumer le changement de paradigme, un nouveau paradigme d’une Afrique qui ne doit plus continuer à accepter la détérioration des termes de l’échange’’, a appelé M Bèye. Dans ce sens, il a indiqué que 73 % des containers repartent vide du port de Dakar. Seuls 27 % repartent chargés. Il faut renverser cette tendance pour arriver à ce que 50, 60 et 75 % des containers repartent pleins. ‘’Le paradigme nouveau, c’est aussi changer la relation avec la marchandise qui sera suivie jusqu’à la destination finale, développer partout dans les grandes agglomérations des ports secs et renforcer la relation de travail avec la douane ; la construction d’une zone industrielle portuaire pour un avantage comparatif avec la transformation des produits sur place ; le pacte de Saly de novembre 2020 qui scelle l’engagement de l’ensemble des acteurs de la communauté portuaire y compris les partenaires maliens pour optimiser les opérations et renforcer la compétitivité de la place portuaire de Dakar ; la prise en charge de toutes les doléances du personnel en 2022’’ ; lit-on dans la note du PAD. Et d’après M. Bèye, ‘’annuellement, la direction générale accorde un montant de 14 milliards de F CFA en avantages sociaux pour les travailleurs. En 2020, malgré l’impact de la pandémie de la Covid-19, près de 8 184 00 000 F CFA ont été accordés au personnel pour l’amélioration de leurs conditions de vie (œuvres sociales, habitat social, assurance maladie, indemnité de logement, véhicules, frais de formation entre autres)’’.