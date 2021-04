Le coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), Dr Doudou Sène, a réceptionné, lundi, un lot d’appareils de haute technologie de biologie moléculaire visant à renforcer le dispositif de diagnostic opérationnel, selon l’Agence de presse sénégalaise. Ces 30 appareils de haute technologie dénommés ‘’Loop-Mediated isothermal Amplification ou amplification isotherme médiée par boucle’’ (Lamp) sont acquis à travers le partenaire Human et l’appui financier de la Banque islamique de développement (Bid). "Nous voudrions exprimer tout le plaisir que nous avons de réceptionner ces machines Lamp qui sont une technologie de biologie moléculaire pouvant permettre au PNLP d’acquérir un nouvel outil visant à renforcer son dispositif de diagnostic au niveau opérationnel", a souligné son coordonnateur.

Le Dr Sène s’exprimait lors du démarrage de la formation des formateurs sur la méthode de diagnostic du paludisme par la biologie moléculaire avec l’appareil Lamp. Le Sénégal a connu des avancées très significatives dans le domaine de la lutte contre le paludisme. A partir de 2016, l’engagement de l’Etat s’est manifesté à travers la soumission d’un prêt, auprès de la Bid, pour accompagner le ministère de la Santé dans l’objectif de pré-élimination de la maladie dans la zone Nord, a rappelé le coordonnateur du PNLP. Selon lui, il s’agit maintenant de faire une formation initiale des formateurs appelés à former ceux qui sont au niveau opérationnel.

Il a, par ailleurs, fait savoir que dans le processus de formation, il faudra aussi aller sur le terrain, de façon périodique, pour faire le suivi sur l’utilisation, l’entretien et le maintien de ces appareils. "C’est un appareil ultra sophistiqué qui favorisera la détection des cas asymptomatiques et des sujets à très faibles parasitémies", a indiqué le responsable commercial de l’entreprise allemande Human Afrique francophone, Christian Ngandeu. Un autre avantage pour cet appareil, a-t-il poursuivi, c’est sa mobilité, car il sera possible, à l’aide de son autonomie de fonctionnement, de faire la campagne de dépistage à l’intérieur du pays ou dans des zones reculées.