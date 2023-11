Pour le mouvement ‘’Xalal Yoon Wi (baliser le chemin), Souleymane Jules Diop et Bibi Baldé, qui se sont tristement illustrés en s’attaquant au candidat de la coalition BBY à la Présidentielle de 2024, sont des ‘’égarés politiques’’ qui cherchent à rebondir sur la scène politique.

Les réactions continuent de fuser de partout, après les sorties de l’ancien ministre Bibi Baldé et celle de l’ambassadeur Souleymane Jules Diop, représentant du Sénégal à l’Unesco. Dans un document qui est parvenu à ‘’EnQuête’’ hier, Papa Mamadou Badji, coordonnateur du mouvement politique Xalal Yoon Wi (baliser le chemin), a déclaré avoir ‘’comme beaucoup de Sénégalais, écouté, avec amertume et tristesse, des ‘’politiciens en perte de vitesse s’attaquer à monsieur Amadou Ba, candidat de la coalition BBY à la Présidentielle de février 2024’’.

Pour M. Badji et son mouvement qui s’érigent en boucliers autour du Premier ministre, ces responsables de la coalition présidentielle, qu’il qualifie ‘’d’égarés politiques’’, ont échoué dans la mission que leur a confiée le président de la République. ‘’Bibi Baldé est-il parvenu à rassurer les travailleurs de La Poste en détresse face à la situation agonisante dans laquelle est plongé leur outil de travail ? Quel Sénégalais se rappelle de Souleymane Jules Diop, mis à part ses lives depuis le Canada ?’’, s’interroge Papa Mamadou Badji.

Pour le chef de cabinet de l’ancien ministre de la Jeunesse Mamadou Lamine Keita, en s’attaquant au candidat de BBY, Bibi Baldé et Souleymane Jules Diop cherchent à ‘’bénéficier d’une attention particulière’’ de la part d’Amadou Ba. ‘’Vous vous trompez lourdement’’, ajoute le document qui précise que le Premier ministre n’a pas ‘’une seconde à leur accorder’’, parce que ‘’concentré sur la recherche permanente de solutions aux problèmes des Sénégalais, à l’insécurité dans la sous-région, à l’exploitation du pétrole et du gaz, à la gestion des crises économiques nées des guerres entre la Russie et l’Ukraine, mais également entre Israël et la Palestine ainsi qu’à la recrudescence de l’émigration clandestine avec son lot de morts’’. Tout cela ‘’avec focus sur le Sénégal de demain qui inaugurera une ère nouvelle avec la victoire dès le premier tour de la Présidentielle de février prochain du candidat de BBY, monsieur Amadou Ba’’.

HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)