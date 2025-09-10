Pape Mahawa Semou Diouf en garde à vue 

Le responsable de l’APR, Pape Mahawa Diouf, a été placé en garde à vue ce lundi dans les locaux de la Division spéciale de cybersécurité (DSC), à l’issue de son audition. Il avait déféré à la convocation en compagnie de ses deux avocats. Cette interpellation fait suite à une plainte déposée par l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER).

Pape Mahawa Diouf est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et diffamation. L’affaire a éclaté après la publication, le 18 septembre 2025, d’un communiqué de l’ASER annonçant le dépôt de sa plainte en réaction à des propos tenus par l’ancien coordonnateur de la cellule de communication de BBY. Lors de son passage à l’émission Faram Facce, diffusée le 17 septembre sur la TFM, Pape Mahawa Diouf aurait affirmé qu’un détournement de 37 milliards de francs CFA avait eu lieu au sein de l’ASER.

La structure dirigée par Jean Michel Sène a jugé ces accusations graves, estimant qu’elles portaient atteinte à son image et risquaient d’induire l’opinion publique en erreur, ce qui a motivé sa décision de saisir la justice. Sauf changement de dernière minute, Pape Mahawa Diouf devrait être déféré demain, mardi, devant le tribunal de grande instance hors classe de Dakar.