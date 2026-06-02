A la suite de la défaite du Sénégal face aux Etats-Etats (3-2), le sélectionneur national a fait l’analyse de la rencontre de préparation des Lions en vue de la Coupe du monde 2026. Pape Thiaw a reconnu les difficultés de son équipe devant celle des USA et promet de poursuivre le travail pour être prêt pour la compétition, notamment contre la France le 16 juin.

Pape Thiaw a tiré les leçons de la défaite contre les Etats-Unis (3-2), ce dimanche en match amical de préparation de la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur national a évoqué les difficultés de ses hommes à faire face à une équipe américaine engagé et tenace. ‘’Cette équipe nous a vraiment mis en difficulté. Il faut les féliciter, je pense que sur la physionomie du match, ils méritent leur victoire. C'était une bonne équipe américaine qu'on a vue aujourd'hui’’, a déclaré le coach à la fin du match. Selon lui, les Américains ont réussi à les battre sur un aspect où les Lions excellaient : la conservation du ballon. ‘’Je pense que dans les duels, on n'en a pas gagné beaucoup.

On est une équipe qui aime avoir le ballon. À un moment, on ne l’avait pas trop. Donc, on n'a pas posé le pied sur le ballon. Et ça nous a mis en difficulté. Leur plan de jeu qui était bien.’’ Face à l’intensité de jeu de l’adversaire, Pape a estimé que ses joueurs n’ont pas su trouver la solution. ‘’On s'attendait à ça. On sait qu'ils débutent bien les matchs. C'est très fort, athlétiquement, physiquement. Ils viennent nous chercher. Il y a un moment où je pense que notre but, c'était de sauter la ligne. Mais on a trop voulu sortir à partir de derrière. Et comme ils sont forts dans ça, ils nous ont vraiment mis en difficulté.’’

Le sélectionneur national va poursuivre la préparation et annonce une semaine intense. ‘’On va continuer notre préparation. On sait qu'il nous reste encore des jours et aussi une semaine très lourde qui nous attend. Pour continuer notre préparation et être prêt le 16.’’ Le Sénégal joue son deuxième match amical le 9 juin contre l’Arabie Saoudite. ‘’Tout le monde, a-t-il assuré, est bien après ce match. Il y a eu seulement un joueur, Barra, qui souffrait de crampes. Mais l’équipe médicale va s'occuper de lui, et ça devrait être bien.’’

Pape Thiaw s’est prononcé sur la présence des supporters sénégalais résidant aux Etats-Unis. ‘’ ‘’C’est un plaisir de savoir qu'on a une grosse communauté ici aux Etats-Unis. C'est des gens qui aiment leur pays, qui aiment leur équipe nationale. Je pense que partout où on sera pour cette Coupe du Monde, ils viendront nous donner une main-forte. Maintenant, c'est à nous de leur faire plaisir et de gagner nos matchs et de faire une très bonne Coupe du Monde.’’

LOUIS GEORGES DIATTA