La ville de Tivaouane poursuit sa course contre les inondations avec un nouveau programme d’assainissement destiné à améliorer durablement la gestion des eaux pluviales. Toutefois, des interrogations subsistent quant au respect des délais d’exécution et à la nécessité de garantir la qualité des ouvrages réalisés.

Selon Abdou Aziz Diop, membre de la famille Sy et acteur de la société civile, l’histoire récente de l’assainissement à Tivaouane montre une succession de programmes dont les résultats restent encore insuffisants face aux besoins réels de la commune. Il rappelle qu’en 2018, Tivaouane avait bénéficié d’un programme d’assainissement consacré uniquement aux eaux usées, lancé sous la responsabilité de Mansour Faye, alors ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement.

Ce projet, prévu initialement pour une durée de 18 mois, n’a finalement été achevé qu’en 2022, soit quatre ans après son démarrage, en raison notamment d’un manque de suivi, souligne-t-il. Il avait permis le raccordement de seulement dix quartiers sur les 82 que compte la commune. Abdou Aziz Diop relève également qu’à ce jour, cet ouvrage n’a toujours pas fait l’objet d’une réception officielle.

Un nouveau programme pour les eaux pluviales

Dans le cadre de la continuité de l’action publique, un nouveau programme dédié cette fois aux eaux pluviales a été lancé en novembre 2025 par le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye. Il intervient à la suite des nombreuses sollicitations des autorités religieuses et des fortes attentes exprimées par les populations de Tivaouane, confrontées régulièrement aux difficultés liées aux eaux de pluie.

Prévu pour une durée de huit mois, le programme affiche déjà des résultats encourageants. Selon Abdou Aziz Diop, près de 60 % des travaux ont été réalisés en six mois grâce à l’implication des autorités administratives, de l’entreprise chargée des travaux, mais également grâce à la mise en place d’un comité de suivi placé sous la coordination du préfet du département de Tivaouane, réunissant l’ensemble des acteurs concernés.

Malgré ces avancées, Abdou Aziz Diop estime que plusieurs contraintes pourraient empêcher la finalisation du projet dans les délais annoncés, notamment avant la fin du mois de juillet.

Parmi les difficultés évoquées figurent le risque de retard dans le paiement des décomptes dus à l’entreprise, qui aurait démarré les travaux sur fonds propres, ainsi que les retards constatés dans la réalisation des exutoires nord et sud et du système d’irrigation.

Il pointe également le ralentissement des équipes sur le terrain, le manque de techniciens supérieurs qualifiés, ainsi que le sous-effectif du bureau de contrôle chargé d’assurer un suivi optimal de la qualité des travaux. À cela s’ajoutent, selon lui, les nombreux dégâts collatéraux enregistrés durant le chantier, notamment les casses sur les réseaux de la Sen’Eau et de la Senelec, les tranchées ouvertes sur la voirie et les charges supplémentaires supportées par l’entreprise.

La qualité des ouvrages doit primer sur la rapidité

Pour Abdou Aziz Diop, si le respect des délais demeure un objectif important, la priorité reste la qualité des infrastructures et leur impact réel sur les populations. « La réalisation des travaux dans les délais est importante, mais le plus essentiel demeure la qualité des ouvrages et leur efficacité pour les populations, particulièrement pendant l’hivernage », estime-t-il.

Cette exigence est d’autant plus forte que Tivaouane se prépare à accueillir les grands rassemblements religieux des prochaines années. Abdou Aziz Diop rappelle que le Gamou sera célébré en août en 2026, 2027 et 2028, avant de revenir au mois de juillet à partir de 2029. À cela s’ajoutent les dix jours de Bourd, période durant laquelle la ville accueille plusieurs millions de pèlerins, dont une partie campe et cuisine en plein air.

Face à ces enjeux, Abdou Aziz Diop appelle les autorités à prévoir des mesures alternatives en cas de non-achèvement des travaux avant le Gamou. Il recommande notamment la mise en place de dispositifs conjoncturels tels que des motopompes et des camions hydrocureurs afin de limiter les risques d’inondation et de garantir la sécurité des populations et des pèlerins.

Pour cet acteur de la société civile, l’enjeu dépasse donc la simple livraison d’un chantier : il s’agit de doter Tivaouane d’un système d’assainissement fiable, capable de répondre aux défis d’une ville religieuse à forte affluence.

NDEYE DIALLO (THIES)