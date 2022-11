Dans le cadre d’un partenariat avec la commune de Kahène, le Secours islamique France (SIF) a construit cinq mini-forages qui soulagent les populations et le cheptel.

Le Secours islamique France (SIF), en partenariat avec la mairie de Kahène, a mis à la disposition de cinq villages de la commune de Kahène, dans le département de Koumpentoum, des mini-forages. Il s’agit des villages de Mboup, Djalotodji, Ngounta Bamba, Médina Thiékène et Keur Sény. La cérémonie officielle de remise de l’ouvrage s’est déroulée, hier, dans le village de Keur Sény. Les populations de ce village, divisées en deux parties (Keur Sény Peulh et Keur Sény Wolof) ont montré dit toute leur satisfaction à l’endroit du partenaire et de la municipalité. Elles se disent soulagées d’une telle réalisation.

Elles utilisaient un puits traditionnel pour s’approvisionner en eau. Et cette eau ne remplissait pas toutes les conditions d’hygiène requises. S’y ajoute l’insécurité autour du puits. D’ailleurs, l’année dernière, une femme était tombée dans ce puits et s’était blessée, avant de rendre l’âme, quelques jours plus tard.

Dans ce village composé d’éleveurs, l’abreuvage des animaux constituait un réel problème. Il fallait parcourir de longues distances pour trouver le liquide précieux, parfois même les éleveurs allaient jusqu’en Gambie pour étancher la soif de leurs bêtes.

Selon le maire Mamady Thiam, cette situation est vécue par plusieurs villages de sa commune. C’est pourquoi il encourage la répétition de telles actions dans sa localité.

En plus du mini-forage, le SIF a mis à la disposition de chacune des deux parties du village, une borne-fontaine. La municipalité a promis de renforcer la distribution d’eau, en ajoutant six autres bornes-fontaines aux deux déjà disponibles. Ces bornes-fontaines seront disposées un peu partout dans les parties du village. Leur gestion sera confiée aux comités de développement de villages (CDV). L’édile de la commune a également promis d’installer des abreuvoirs pour les éleveurs.

Les femmes de Keur Sény ont émis une autre doléance. Elles demandent au maire de les aider à disposer d’adductions d’eau pour leurs périmètres maraichers. Une demande que le maire a promis de satisfaire.

Le secrétaire exécutif du SIF, qui a fait le déplacement, s’est d’abord félicité de la réalisation des ouvrages qui, selon lui, vont faciliter le travail des femmes. Il a aussi exhorté ces dernières à s’intéresser à l’éducation de leurs enfants. Le patron du SIF n’a pas manqué de prier pour la paix et la cohésion sociale dans le pays, de manière générale.

L’adjoint au sous-préfet a magnifié le geste du SIF en faveur des populations. Il salue l’engagement et la détermination de l’ONG qui, dit-il, abat un travail remarquable pour l’amélioration des conditions des populations.

Boubacar Agna Camara (Tambacounda)