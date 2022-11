Les cinq ans d’existence de la Der/FJ coïncidant avec la Semaine mondiale de l’entrepreneur, marque une année historique pour les bénéficiaires de la Der/FJ. En effet, cette année est mise en place la Mutuelle des entrepreneurs de la Der/FJ. La cérémonie s’est tenue hier.

Les entrepreneurs de la Der disposent désormais d’une mutuelle de santé. En partenariat avec l’Agence de la couverture maladie universelle, la nouvelle mutuelle est mise en place hier en présence du ministre de la Microfinance, Victorine Ndèye et de la déléguée générale à l'Entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, Dr Mame Aby Sèye, ainsi que du directeur général de l'Anacmu, Bocar Mamadou Daff.

Les bénéficiaires de la Der, au-delà d’un accompagnement financier et technique, vont bénéficier d’une protection sociale, selon Dr Mame Aby Sèye. ‘’Aujourd’hui, nous franchissons un cap, une étape qui est de protéger les bénéficiaires et de protéger le financement aussi. Parce qu’un bénéficiaire qui a des soucis de santé ou que ses enfants ont des soucis de santé, il lui est difficile de pouvoir mobiliser toute la ressource dans une activité génératrice de revenus. On va également penser à une sécurité sanitaire. Donc, il est de notre rôle de pouvoir, à travers l’Agence nationale de couverture maladie universelle, accompagner cette cible’’.

Cent mille entrepreneurs du Nanocrédit vont bénéficier de soins semi-gratuits à travers cette mutuelle qui représente, en à croire Mme Ndèye, la phase pilote qui est non négligeable.

Ce principe mutualiste permet d’adresser les problématiques des soins de santé dans le sens où ils peuvent constituer un frein à la pleine réalisation de l’activité de l’entrepreneur, a clarifié le ministre de la Microfinance.

Cela vient donc, d’après Victorine Ndèye, ‘’compléter le dispositif qui est mis à la disposition des entrepreneurs pour qu’ils puissent prendre en charge de manière adéquate leur santé et celle de leur famille''.

Le directeur général de l’Anacmu compte s’impliquer afin d’accompagner cette mutuelle, notamment en ce qui concerne l’immatriculation des bénéficiaires, la production de cartes individuelles, la portabilité pour que ceux qui sont dans les zones les plus reculées du Sénégal, ayant des besoins de soins à Dakar, puissent le faire sans trop de difficultés. ‘’Donc, cela va aller au-delà de ce que les mutuelles traditionnelles sont en train de faire. Et cela va aussi nous aider à faciliter le travail que nous sommes en train de mettre en place à travers le bureau CMU où, chaque fois que quelqu’un vient avec sa carte, on a la possibilité de l’identifier et de lui dire les prestations auxquelles il a droit’’, a fait savoir le DG.

