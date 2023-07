''Le Parti Socialiste (PS) confirme et affirme toujours son ancrage dans Benno Bokk Yaakaar, optimisée et reprofilisée dans la perspective d'un Sénégal émergent à l'horizon 2035'', a déclaré, hier, Mamadou Faye, secrétaire national chargé des questions économique et financière du parti, à la sortie d’une très longue réunion du secrétariat exécutif national.

Le PS a d'ailleurs rendu un hommage à Macky Sall qui, dans un discours symbole, a déclaré devant le peuple sa non candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Aminata Mbengue Ndiaye et Cie saluent cet acte de haute portée démocratique qui, à leurs yeux, a contribué à restaurer l'image du Sénégal dans le concert des nations à l'échelle africaine et dans le monde.

''Il a fait montre des fortes qualités inhérentes aux hommes d'Etat seulement préoccupés des intérêts de leur pays. Définitivement, en plus d'entrer dans les cœurs, fier de ses compatriotes, le président Macky Sall a mérité davantage de son pays, de l'Afrique et du monde'', a indiqué le porte-parole du jour.

''Le PS se réjouit de l'action remarquable et historique du président Macky Sall durant son magistère à la tête de l'Etat dans toutes les domaines de la vie politique, économique, et sociale du pays en cultivant toujours les fondamentaux de la République et les valeurs de la nation singulièrement la paix, la stabilité, l'État de droit, la République et le progrès'', a conclu Mamadou Faye. A signaler que les débats ont tourné autour de la candidature de BBY en 2024. Le PS promet de se prononcer dans les jours à venir. Selon nos informations, le président de la République a prévu de rencontrer tous ses alliés.