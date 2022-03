Parution  

‘’Comprendre le féminin des noms en arabe’’. C’est le titre du livre publié par Oustaz Bachir Sidibé. Selon son auteur, l’œuvre de 219 page a pour objectif de regrouper les noms en arabe et les partager, afin qu’on puisse savoir les mots qui sont au masculin ou au féminin et ceux qui acceptent les deux genres à la fois.

D’après Oustaz Sidibé, le constat est qu’il y a des difficultés dans la langue arabe concernant les mots, en l’absence de recherche dans ce sens. Il y a aussi le fait qu’il n’existe pas de dictionnaire arabe, comme c’est le cas en français. Une chose qui rend la grammaire arabe un peu difficile. ‘’Ce livre est le fruit de plus de cinq ans de travail, de recherche, d’échanges, de consultations avec les oulémas. Quand on parle d’arabe au Sénégal, on ne peut pas ne pas évoquer le manque de médias en arabe dans ce pays. Ce qui explique l’une des difficultés de cette langue.

On n’a pas dans ce pays une radio ou une télévision qui base tous ses programmes exclusivement en langue arabe. On pense ici que la langue arabe est réduite à la religion, alors que c’est plus large que ça. Il y a une langue et une culture. Seuls ceux qui s’intéressent à la religion s’intéressent à cette langue. Alors que réduire la langue arabe uniquement à la religion, est synonyme de ne pas connaitre ce qu’est une langue. Il y a une culture, une poésie, des us et coutumes’’, indique Oustaz Bachir Sidibé qui a présenté, hier, son livre.