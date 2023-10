Cent millions de francs CFA. C’est le montant que les militants de l’ex-Pastef ont mobilisé pour la campagne électorale, avant d’investir Ousmane Sonko comme seul et unique candidat de Pastef. Selon le député Guy M. Sagna, c'est cela la réponse de Pastef à Macky Sall qui maintient arbitrairement en détention 1 012 prisonniers politiques dont le chef de l'opposition sénégalaise, maire de Ziguinchor et candidat à l'élection présidentielle de février 2024.

‘’Merci à Pastef Italie pour cette leçon de focus, de mettre en exergue qu'eux ils volent la patrie pour leurs intérêts et Pastef et Ousmane Sonko font le "don de soi pour la partie". Pour ceux qui en doutaient encore, Ousmane Sonko est notre candidat, Pastef est debout, plus fort et insoumis que jamais et prêt à exercer le pouvoir au service du peuple. Ousmane Sonko est notre candidat pour sortir le Sénégal des six pays où 20 % des poissons pêchés illicitement dans le monde proviennent (tous les six pays sont en Afrique de l'Ouest). Cent quatre-vingt-six mille Africains sont entrés irrégulièrement en Europe du Sud (Malte, Grèce, Chypre et Italie) entre janvier et le 24 septembre 2023.

Cent trente mille Africains rien qu'en Italie. Ousmane Sonko est notre candidat pour renégocier les accords de pêche avec l'Union européenne. Tant que les ressources halieutiques des eaux territoriales du Sénégal ne bénéficieront pas majoritairement aux Sénégalais, nombreux seront les Sénégalais qui vont continuer à prendre la route du Nicaragua, du désert du Sahara, de l'océan Atlantique, de la mer Méditerranée...’’, a-t-il écrit dans une note rendue publique.