Performance DP World

‘’DP World, opérateur du terminal à conteneurs du port de Dakar, a réalisé une performance record au cours du mois de mars 2023, avec 76 282 EVP (équivalent vingt pieds – conteneurs standards de 6 m). Il s'agit du plus important volume de conteneurs traités en un mois depuis que DP World a commencé ses opérations au Sénégal en 2008’’, informe l’entreprise dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’.

‘’Les investissements successifs de DP World dans le port de Dakar ont transformé le terminal en l'un des plus performants d'Afrique de l'Ouest, augmentant régulièrement sa productivité qui est passée de 265 000 EVP en 2008 à 738 000 EVP en 2022’’, ajoute-t-on.

La note rapporte également que le directeur général de DP World Dakar, Clarence Rodrigues, a déclaré que ‘’cette performance record en mars est le résultat d'un excellent travail d'équipe, d'une planification et d'une exécution détaillées, tout en conservant les plus hauts niveaux de sécurité et de gestion des risques. Nous avons réussi à atteindre cet objectif tout en maintenant nos niveaux de performance élevés. Le fait d'avoir un terminal à conteneurs plus productif nous permet d'attirer plus de navires et de renforcer la position du port de Dakar comme plaque tournante du commerce régional’’.

Aussi, le DG du Port autonome de Dakar, Mountaga Sy a dit : ‘’L'augmentation constante de la productivité du terminal à conteneurs contribue à stimuler le commerce au Sénégal et dans la sous-région. Cela s'inscrit dans la vision du chef de l'État exprimée dans le Plan Sénégal émergent, qui a parmi ses objectifs de renforcer la position du pays comme point d’entrée privilégié pour le transit vers la sous-région.’’