Permanence Sicap Liberté

La permanence de l'APR de la commune de Sicap-Liberté n’a pas échappé à la furie des manifestants d'hier. Elle a été saccagée par des manifestants. Selon la responsable de la mouvance de cette partie du département de Dakar, Zahra Iyane Thiam, les manifestants sont venus pour saccager leur siège. Le constat est que, selon elle, au-delà du fait qu'ils ont détruit tout le matériel qu'ils ne pouvaient pas emporter, ils sont partis avec tout ce qui était emportable. "Ils ont pris des ordinateurs, photocopieurs, d'autres matériels.

Ils ont emporté tout ce qu'ils ont trouvé sur leur passage. Le reste, ils l'ont détruit. Ils ont cassé toutes les portes, les bureaux et ont détruit les affiches. Et puis ils sont partis. Ce que nous avons constaté d'abord, c'est que les visiteurs qui ne sont personne d'autre que les militants et sympathisants de Yaw, nous les qualifions de voleurs parce que seul un voleur peut venir faire ce qu'ils ont fait. Maintenant ce qui est plus grave, c'est qu'au-delà de ce qu'ils aient pris les biens d'autrui, ils ont saccagé tout ce qu'ils ne pouvaient pas prendre. Cela dénote d'une méchanceté incalculable", a tonné la directrice générale de l'Agence sénégalaise pour la promotion des exportations (Asepex), selon qui, en tant que républicains, ils vont opter pour la loi du talion.

"Heureusement qu'il n'y a pas eu de violence, car certains étaient partis manger. D'autres n'ont pas riposté. Nous sommes à quelques jets du stade Demba Diop. C'est des lieux de commerce et quelques habitations. Le plus souvent, c'est des lieux de prestations et pour beaucoup, il y a des caméras de surveillance.

Donc, nous avons les vidéos. Certains ont été pris et nous avons les images. Ce que la loi nous permet de faire, nous allons le faire et aller porter plainte. Nous attendons l'huissier pour qu'il vienne faire le constat. Nous avons aussi alerté la police et nous les attendons. Nous déplorons cette situation et les leaders de Yaw doivent revenir à la raison. Ces militants de Yaw, c'est des voyous", a confié l'ancienne ministre.