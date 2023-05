Le Programme de formation et d’éducation à l’écocitoyenneté (Profeci) en est à sa phase pilote prévue pour trois ans. Il va bénéficier de l’accompagnement des Frères Guissé pour lui donner un cachet culturel et mieux atteindre les cibles que sont les élèves.

Le Programme de formation et d’éducation à l’écocitoyenneté (Profeci) est une initiative découlant de la capitalisation des 16 années d’expérience du ‘’Festivert’’, avec des activités déroulées autour de thématiques spécifiques à l’environnement. Un parcours qui a engendré des contributions, des critiques, des remarques et des suggestions, par le biais des différents acteurs (partenaires, institutionnels, universitaires, élèves, communautaires…) qui, de près ou de loin, ont participé à consolider ce festival dédié à l’environnement et qui est le premier du genre en Afrique.

Forts de cette expérience, selon le chef de la formation du Centre de formation et d’éducation environnementale (CEFE) qui prenait part à la cérémonie de lancement de cette activité, les Frères Guissé ont retenu qu’il fallait aussi, en dehors de l’évènementiel culturel, travailler sur des projets plus durables et avec un plus fort impact communautaire.

Un impact, d’après Ibrahima Ndoye, qui ne peut s’obtenir qu’en impliquant à la fois l’environnement virtuel (les réseaux sociaux) et physique des jeunes (des écoles, des Daaras et des associations), qui sont les acteurs les plus ciblés par ce programme.

En effet, selon lui, dans un contexte marqué par la présence massive et accrue des jeunes dans les médias sociaux, il demeure évident que travailler à les orienter dans des thématiques de citoyenneté comme la protection de l’environnement, constitue un moyen de les éloigner des sujets susceptibles de les pousser dans des dérives.

Par ailleurs, le déroulement de ce programme, selon lui, se fera en collaboration avec le CEFE, qui va s’occuper de la dimension pédagogique. Le Profeci, qui est dans une phase pilote et pour une durée de trois ans, aura comme angle d’attaque stratégique l’école vers la communauté. Elle sera structurée autour des trois composantes suivantes : il s’agit du renforcement de capacités des cibles.

En effet, a-t-il expliqué, un encadrement théorique des cibles sur la compréhension des enjeux et défis environnementaux mondiaux. Un apprentissage qui sera renforcé par des sorties pédagogiques qui vont lui servir d’illustration (baie de Hann, Technopole, décharge de Mbeubeuss, lac des Maristes et bassins de Dalifort, sources d’émission de Popni dans Dakar). Des clubs verts dans les grands lycées et collèges cibles ou des clubs environnementaux (verts) seront implantés dans les écoles cibles, sous la tutelle des gouvernements scolaires, afin de faciliter la mise en œuvre des composantes du Profeci. Enfin, des aménagements paysagers et écolos dans les écoles cibles où il est prévu une campagne de reboisement et d’aménagement paysager, ainsi que la construction d’espaces écolos, faits à partir de matériaux récupérés et recyclés.

‘’Dans le cadre d’une gestion écoresponsable des déchets, à travers la promotion d’un tri, les populations cibles sont les élèves membres des gouvernements scolaires et des clubs verts, dans nos écoles cibles, les jeunes leaders communautaires influenceurs sur les réseaux sociaux et sur les plateformes numériques (digital manager), les professeurs et enseignants encadreurs des gouvernements scolaires et des clubs verts, dans nos écoles cibles. Quant aux localités ciblées, il s’agit de Dakar, particulièrement à Hann Bel-Air, Dalifort, Thiaroye, Mbao et certaines régions du pays’’, a confié le chef de la formation du Centre de formation et d’éducation environnementale (CEFE).

